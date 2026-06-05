© Foto: UnsplashDeutsche Autobauer starten schwach ins Jahr. Während US-Hersteller ihre Gewinne kräftig steigern, brechen die Ergebnisse von BMW, Mercedes und Volkswagen ein.Die weltweite Autoindustrie ist schwach ins Jahr 2026 gestartet. Besonders die deutschen Hersteller stehen unter Druck. Das zeigt eine Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY zu den 19 größten Autokonzernen der Welt. Während der Branchenumsatz im ersten Quartal um knapp zwei Prozent stieg, legten japanische Hersteller um vier Prozent und Konzerne aus den Vereinigten Staaten um fünf Prozent zu. Die drei deutschen Autobauer verzeichneten dagegen einen Umsatzrückgang von vier Prozent. Beim Gewinn fällt der Abstand noch …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039Den vollständigen Artikel lesen
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