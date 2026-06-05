Munich Re steht an der Börse weiter unter Druck. Gleichzeitig signalisieren die Kursziele der Analysten inzwischen beim deutschen Rückversicherungsriesen wieder klare Luft nach oben. Ob das schon für einen Einstieg reicht, zeigt der Blick auf die aktuellen Einschätzungen und das gesamte Stimmungsbild im Analystenlager.Das Wichtigste kurz und knapp:• Der Konsens-Zielkurs liegt bei 560,87 Euro. • Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent. • Einstufungen mehrheitlich konstruktiv: Je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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