Bringt der heutige Freitag noch einmal frischen Wind in den Dax? Im frühen Freitagshandel wirkt der deutsche Leitindex angezählt. Die Kraft, um frische Akzente auf der Oberseite zu setzen, fehlt ihm ganz offensichtlich in der aktuellen Situation. Immerhin hält der Dax Kontakt zu den 25.000 Punkten. Insofern ist ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten nach wie vor möglich.Doch hierzu muss eine große Klippe erfolgreich umschifft werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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