Original-Research: MPH Health Care AG - from First Berlin Equity Research GmbH



05.06.2026 / 12:45 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MPH Health Care AG Company Name: MPH Health Care AG ISIN: DE000A289V03 Reason for the research: GJ25 Recommendation: Kaufen from: 05.06.2026 Target price: €37 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 37,00.



Zusammenfassung:

Der geprüfte Jahresbericht 2025 spiegelte die vollen Auswirkungen der Portfoliobereinigung wider, die maßgeblich durch die erhebliche Abschreibung der CRE Energy-Position geprägt war. Dennoch sank der Nettoinventarwert im Jahresvergleich nur um 12%, was zum großen Teil durch das starke Gegengewicht von M1 Kliniken abgefedert wurde, die im vergangenen Jahr einen FCF von fast €34 Mio. erwirtschaftete und eine Dividendenerhöhung um 40% auf €1,20 je Aktie (Rendite: ~6,5%) plant. Trotz der Umstrukturierung des Portfolios will MPH ihre Dividende auf Basis der Ergebnisse für 2025 auf €5,00 je Aktie anheben (2024: €1,20). Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 9. Juli würde dies einer Rendite von 19% entsprechen und dürfte positiv aufgenommen werden, nachdem das Unternehmen die Ausschüttungen vor der Wiederaufnahme im Jahr 2023 vier Jahre lang ausgesetzt hatte. Unterdessen setzte M1 ihre operative Erfolgsserie mit einem starken März-Quartal fort. Unserer Ansicht nach bleiben die Aussichten für den Beauty-Spezialisten ausgezeichnet, gestützt durch ein günstiges Marktumfeld und eine klarere Equity-Story nach der erfolgreichen Veräußerung von Haemato. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von €37 bei (Aufwärtspotenzial: 42%).



First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 37.00 price target.



Abstract:

Audited 2025 reporting captured the full effects of the portfolio reset, largely shaped by the hefty write-down of the CRE Energy position. Even so, NAV fell only 12% Y/Y as it was cushioned in large part by the strong counterweight of M1 Kliniken, which generated nearly €34m in FCF last year and plans a 40% dividend hike to €1.2 per share (~6.5% yield). Despite the reset year, MPH wants to lift its 2025 dividend to €5.0 per share (2024: €1.2). Pending AGM approval on 9 July, this would equate to a 19% yield and should be well received after the company paused distributions for four years before the 2023 restart. Meanwhile, M1 extended its operational winning streak with a strong March quarter. In our view, prospects for the beauty specialist remain excellent supported by a favourable market backdrop and a cleaner equity story following the successful Haemato disposal. We stick to our Buy rating for MPH and €37 TP (42% upside).



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