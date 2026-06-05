Beim bayerischen Halbleiterhersteller Infineon Technologies hat sich das Blatt drastisch gewendet. Nachdem das Papier des DAX-Konzerns erst vor wenigen Tagen ein historisches Allzeithoch markierte, schlagen Marktteilnehmer nun spürbar den Rückzugsweg ein. An den internationalen Märkten macht sich zunehmend Skepsis breit, was die Nachhaltigkeit des aktuellen Technologie-Hypes betrifft. Die Aktie rutschte im aktuellen Handel tief ins Minus, büßte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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