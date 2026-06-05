Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem negativen Start bis zum Mittag ins Plus gewandert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.985 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Die Marke von 25.000 Punkten wirkt derzeit wie ein Magnet für den Dax", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die Investoren lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und positionieren sich darunter immer wieder in ausgesuchten deutschen Aktien. Immer noch versuchen die Akteure in Frankfurt, die Euphorie für Technologieaktien auch auf den Dax zu übertragen, und greifen bei den wenigen Unternehmen aus diesem Sektor zu. Davon profitieren kann allerdings nicht die Aktie von Infineon, die weiter unter den schlechter als erwarteten Quartalszahlen des US-Konkurrenten Broadcom leidet."



"Siemens Energy notiert ebenfalls im Minus und dürfte von dem avisierten einjährigen Baustopp von Rechenzentren im US-Bundesstaat Washington betroffen sein. Auch in Maine, Arkansas und North Carolina gibt es Initiativen zur Regulierung diverser Bauvorhaben", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1642 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8590 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.466 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 123,33 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 94,99 US-Dollar, das waren 4 Cent oder 0,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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