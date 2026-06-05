© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIJPMorgan stuft Tesla hoch und setzt auf Robotaxis, humanoide Roboter und KI. Die Analysten sehen enormes Wachstumspotenzial bis 2030.Die US-Großbank JPMorgan blickt deutlich optimistischer auf Tesla. Die Analysten stuften die Aktie von "Underweight" auf "Neutral" hoch. Ausschlaggebend sind dabei nicht die kurzfristigen Geschäftszahlen, sondern die langfristigen Chancen in den Bereichen autonomes Fahren und Robotik, wie Reuters berichtet. Neue Wachstumstreiber rücken in den Fokus Nach Einschätzung der Analysten verliert das klassische Elektroautogeschäft zunehmend an Bedeutung für die Bewertung des Unternehmens. Stattdessen konzentrieren sich Investoren auf künftige Geschäftsfelder wie …
Enthaltene Werte: US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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