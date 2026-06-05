JPMorgan hebt Tesla von Untergewichten auf Neutral und schraubt das Kursziel kräftig nach oben. Der Grund: Robotaxis, humanoide Roboter, KI-Chips und Softwarefantasie. JPMorgan blickt weniger skeptisch auf Tesla. Die Bank stufte die Aktie von Untergewichten auf Neutral hoch und erhöhte das Kursziel deutlich von 145 auf 475 US-Dollar. Aus Sicht der Analysten hängt Teslas Bewertung immer weniger am klassischen Geschäft mit Elektroautos. Wichtiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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