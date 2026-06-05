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Mutares SE & Co. KGaA: Bekanntgabe des Ergebnisses des öffentlichen Erwerbsangebots für den ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027



05.06.2026 / 14:00 CET/CEST

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Mutares SE & Co. KGaA: Bekanntgabe des Ergebnisses des öffentlichen Erwerbsangebots für den ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027 München, 5. Juni 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares" oder "Gesellschaft") hat am 8. Mai 2026 bekannt gegeben, den Anleihegläubigern ihrer variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 mit Fälligkeit im März 2027 (ISIN NO0012530965) im Rahmen eines freiwilligen, öffentlichen Erwerbsangebots den Rückkauf von Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von bis zu nominal EUR 25.000.000,00 des insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrags von EUR 250.000.000,00 zu einem Kaufpreis von 101,00 % des Nominalbetrags anzubieten ("Anleiherückkauf"). Die Angebotsfrist für den Anleiherückkauf lief vom 11. Mai 2026 bis zum 2. Juni 2026, 16:00 Uhr (MESZ). Im Rahmen des Anleiherückkaufs wurden der Gesellschaft Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von ca. EUR 18 Mio. zum Rückkauf angeboten. Die Gesellschaft hat diese Angebote in vollem Umfang angenommen. Die banktechnische Abwicklung der Annahme des Angebots erfolgt zwischen der Abwicklungsstelle und den jeweiligen depotführenden Banken. Die Gutschrift der Geldleistung auf dem Konto des jeweiligen Anleihegläubigers obliegt dem entsprechenden depotführenden Institut. Das im Rahmen des Rückkaufangebots angediente Volumen spiegelt aus Sicht von Mutares die fortbestehende Attraktivität der Anleihe und der Mutares wider. Wie bereits kommuniziert, plant die Gesellschaft weitere Rückkäufe im dritten Quartal 2026 und wird hierzu neben der Option eines erneuten öffentlichen Rückkaufangebots auch marktübliche alternative Möglichkeiten in Betracht ziehen. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.



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