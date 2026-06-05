Mit einem Kursgewinn von über +3% ist die SAP-Aktie am Freitagvormittag einer der Spitzenreiter im DAX und setzt damit ihre Mitte Mai begonnene Aufwärtsbewegung fort. Was gibt dem deutschen Software-Riesen neuen Rückenwind und kann der Aufwärtstrend noch weitergehen? Wichtige Erkenntnisse aus der Sapphire-Konferenz Die SAP-Aktie profitiert dieser Tage ganz offensichtlich von der konzerneigenen Sapphire-Konferenz, die gestern in Orlando zu Ende ging. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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