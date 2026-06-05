© Foto: Chiang Ying-ying - picture alliance / APNvidia-Chef Jensen Huang sieht Robotik als nächsten Wachstumsmotor Südkoreas. Bei seinem Besuch kündigt er neue Partnerschaften und Überraschungen an.Nvidia-Chef Jensen Huang setzt bei seinem Besuch in Südkorea auf eine klare Botschaft: Die Robotikbranche steht nach seiner Einschätzung vor einem bedeutenden Wachstumsschub. Der Manager hob bei seiner Ankunft am Flughafen Gimpo die besondere Rolle des Landes als globales Produktionszentrum hervor, wie Reuters berichtet. "Da Korea ein weltweites Produktionszentrum ist, können wir die Robotik-Technologie und die physische KI-Technologie, die wir hier entwickeln, in der Industrie einsetzen", sagte Huang vor Journalisten. Südkorea zählt zu den …
Enthaltene Werte: US50186Q2021,US67066G1040,US7960502018,US78392B1070,KR7005380001Den vollständigen Artikel lesen
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