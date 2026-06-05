Gerade "Langweiler-Aktien" entwickeln sich oft überraschend zu echten High-Performern. Denn an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Jüngstes Beispiel: Der einst als verstaubt geltende Tech-Wert Blackberry hat seit der Aufnahme ins Depot 2030 bereits 117 Prozent zugelegt. Solche Early-Mover-Chancen frühzeitig zu erkennen, ist die Spezialität von Hot Stock Report-Autor Florian Söllner. Ganz frisch im Report: neue Aktien mit sattem Verdoppler-Potenzial.Zusätzliche Fantasie liefert der Boom rund um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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