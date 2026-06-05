Die Nvidia-Aktie steht zum Wochenschluss deutlich unter Druck. Zum aktuellen Freitagshandel verlor der KI-Gigant zeitweise -5,56%, wobei der finale Schlussstand klarerweise noch offen ist. In der letzten Analyse war der Trendlinienbruch bereits als Warnsignal beschrieben worden - nun zeigt sich, dass dieses Signal durchaus ernst zu nehmen war. Kurse kleiner 200 US$ einkalkulieren Der Rückfall unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie hat die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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