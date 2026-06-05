© Foto: Jimin Kim - SOPA Images via ZUMA Press WireSchwarzer Freitag an der Wall Street. Der starke Arbeitsmarktbericht bringt KI-Aktien ins Rutschen und lässt die Zinssenkungsträume der Anleger zerplatzen. Die längste Gewinnserie des S&P 500 seit Jahren ist Geschichte. Nach neun Wochen ohne nennenswerten Rücksetzer hat ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung an Wall Street gedreht. Der Leitindex verlor am Freitag rund 2,6 Prozent, der Nasdaq brach sogar um 4,2 Prozent ein - und das ausgerechnet eine Woche vor dem mit Spannung erwarteten IPO von Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX. Für Tech-Aktien ist das Gift. Wachstumswerte werden an der Börse nach ihren künftigen Gewinnen bewertet. Steigen die Zinsen, schrumpft der …
Enthaltene Werte: US0079031078,US4581401001,US67066G1040,US6311011026,US5738741041,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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