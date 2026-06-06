Ausbau der Produktion in Europa: FACC erweitert Kapazitäten in Oberösterreich

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Pandemie, Materialengpässe und geopolitische Spannungen haben die Luftfahrtindustrie in den vergangenen Jahren mehrfach unter Druck gesetzt. Gerade internationale Lieferketten galten in dieser Phase als anfällig: Fehlende Komponenten, verspätete Zulieferungen oder Engpässe bei wichtigen Bauteilen wirkten sich teilweise direkt auf komplette Flugzeugprogramme aus.

Auch Airbus (ISIN: NL0000235190) verwies in den vergangenen Quartalen wiederholt auf Belastungen innerhalb der globalen Lieferketten. Gleichzeitig arbeitet der europäische Flugzeugbauer weiter am Hochlauf seiner wichtigsten Programme. Langfristig plant Airbus, die Produktion der A320neo-Familie auf bis zu 75 Flugzeuge pro Monat auszubauen.

Damit steigen entlang der gesamten Luftfahrtindustrie die Anforderungen an Kapazität, Lieferfähigkeit und industrielle Prozesse. Genau in diesem Umfeld investieren viele Zulieferer wieder stärker in bestehende Produktionsstandorte und zusätzliche Fertigungskapazitäten.

FACC investiert 120 Mio. Euro in ein neues Werk in Oberösterreich

Vor diesem Hintergrund treibt die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) den Ausbau ihrer Produktion in Österreich voran. Das Unternehmen kündigte im Frühjahr 2026 den Bau eines neuen Werks am Standort St. Martin im Innkreis an. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 120 Mio. Euro. Auf rund 20.000 Quadratmetern sollen zusätzliche Kapazitäten für großflächige Strukturbauteile entstehen, darunter Komponenten für Höhen- und Seitenleitwerke.

Nach Angaben des Unternehmens werden die Kapazitäten im Bereich Aerostructures dadurch deutlich erweitert. Zusätzlich entsteht ein eigener Forschungsbereich für Technologien der nächsten Flugzeuggeneration. Die neue Anlage soll Mitte 2028 in Betrieb gehen und bis Ende 2029 schrittweise hochgefahren werden.

Höhere Produktionsraten erhöhen den Druck auf die Zulieferindustrie

Mit steigenden Produktionszahlen bei Airbus und Boeing (ISIN: US0970231058) wächst gleichzeitig der Druck auf die internationale Zulieferindustrie. Gerade in der Luftfahrt gelten Fertigungsprozesse als hochkomplex, da Bauteile umfangreichen Qualitäts-, Dokumentations- und Zertifizierungsanforderungen unterliegen.

FACC produziert unter anderem Strukturbauteile, Kabinenmodule sowie aerodynamische Komponenten aus Faserverbundwerkstoffen für internationale Flugzeugprogramme.

Je höher die Produktionsraten der Hersteller ausfallen, desto wichtiger werden stabile industrielle Abläufe und verlässliche Fertigungskapazitäten entlang der Lieferkette.

Im jüngsten Quartalsbericht verwies FACC selbst auf "Verwerfungen in internationalen Lieferketten sowie hohe Material- und Personalkosten". Trotz dieser Belastungen bestätigte das Unternehmen den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026.

Analysten verbinden den Ausbau mit dem Hochlauf der Luftfahrtindustrie

Auch Analysten stellen inzwischen verstärkt die Verbindung zwischen höheren Flugzeugraten und der Entwicklung von FACC her. Die Erste Group hob Mitte Mai 2026 ihr Kursziel für FACC von 15,00 Euro auf 18,70 Euro an.

ODDO BHF bestätigte öffentlich die Einstufung "Outperform" und verweist auf "organisches Wachstum im zweistelligen Bereich über mehrere Jahre". Als wichtiger Treiber gelten dabei die steigenden Produktionsraten der zivilen Luftfahrtindustrie.

Montega hob zuletzt insbesondere die Fortschritte beim Effizienzprogramm CORE hervor. Gleichzeitig verwiesen die Analysten auf die verbesserte Profitabilität sowie auf zusätzliche operative Skaleneffekte bei höheren Produktionsvolumina.

Parallel dazu entwickelte sich FACC zuletzt auch operativ dynamisch. Im ersten Quartal 2026 steigerte das Unternehmen den Umsatz um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich gleichzeitig von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro.

Der Ausbau in Österreich fällt in eine Phase langfristiger Flugzeugprogramme

Der weltweite Order-Backlog der zivilen Luftfahrt liegt laut Unternehmensangaben derzeit bei über 17.700 Flugzeugen. Entsprechend langfristig sind viele Produktionsprogramme inzwischen ausgelegt.

Für Zulieferer wie FACC gewinnen damit Faktoren wie Fertigungskapazität, Prozesssicherheit und industrielle Skalierung weiter an Bedeutung.

Mit dem neuen Werk in Oberösterreich verbindet das Unternehmen deshalb mehrere Entwicklungen gleichzeitig: den Ausbau der eigenen Produktionsbasis, steigende Anforderungen innerhalb internationaler Flugzeugprogramme und die Vorbereitung auf höhere Produktionsraten in der zivilen Luftfahrt.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quellen

FACC errichtet neues Hightech-Werk am Standort Oberösterreich | FACC - DE

Airbus Global Market Forecast 2025-2044 | Airbus

Commercial Market Outlook

FACC | Beyond Horizons

FACC kaufen von Erste Group Bank am 12.05.26 | finanzen.at

Analysten zu FACC: "Wachstumspotenzial im aktuellen Kurs nicht angemessen berücksichtigt" | boerse-social.com

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