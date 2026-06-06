Europas Vorstoß in der Quantensicherheit schafft unterschiedliche Chancen für Quantum eMotion und SuperQ

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Während sich die Quantencomputerbranche zunehmend von der wissenschaftlichen Forschung hin zur kommerziellen Anwendung entwickelt, richten Investoren ihren Blick immer stärker über Qubit-Zahlen und technische Meilensteine hinaus. Stattdessen stellt sich zunehmend die Frage, welche Unternehmen bereits heute einen konkreten wirtschaftlichen Nutzen schaffen.

Daraus ergeben sich derzeit zwei unterschiedliche Investmentansätze. Der eine konzentriert sich auf den Schutz digitaler Infrastrukturen vor zukünftigen Quantenbedrohungen, während der andere darauf abzielt, durch hybride Quanten-Klassik-Computing-Lösungen bereits heute wirtschaftliche Vorteile zu realisieren. Die kanadischen Unternehmen Quantum eMotion und SuperQ Quantum Computing bieten ein anschauliches Beispiel für diese unterschiedlichen Strategien.

Quantum eMotion (ISIN: CA74767K1030) hat sich als Spezialist für quantenresistente Cybersicherheit positioniert. Die kürzlich eingeführte Plattform eShield-Q wurde entwickelt, um kryptografische Prozesse während ihrer Ausführung zu schützen und dabei Verschlüsselungsschlüssel, Entropiequellen sowie laufende kryptografische Operationen gegen zunehmend ausgefeilte Angriffe abzusichern. Die Einführung spiegelt die wachsende Sorge von Unternehmen und Regierungen wider, dass mit dem Fortschritt der künstlichen Intelligenz und der Quantencomputertechnologie neue Sicherheitslücken entstehen könnten.

Die Strategie passt zu einem der bedeutendsten Trends im Bereich der Cybersicherheit: der Post-Quantum-Kryptografie. Regierungen weltweit ermutigen Organisationen bereits dazu, sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der leistungsfähige Quantencomputer viele der heute eingesetzten Verschlüsselungsstandards potenziell kompromittieren könnten. Entsprechend wächst das Interesse von Unternehmen und Investoren an Anbietern quantensicherer Sicherheitslösungen.

Für Quantum eMotion liegt die Chance darin, Unternehmen bei dieser Transformation zu unterstützen. Das Wertversprechen des Unternehmens konzentriert sich darauf, Risiken zu reduzieren und die digitale Widerstandsfähigkeit zu stärken, noch bevor Quantenbedrohungen kommerziell relevant werden.

SuperQ Quantum (ISIN: CA86881P1099) verfolgt dagegen eine breiter angelegte Kommerzialisierungsstrategie, die darauf abzielt, bereits heute wirtschaftlichen Nutzen aus Quantentechnologien zu ziehen, anstatt sich ausschließlich auf zukünftige Risiken vorzubereiten.

Die Super-Plattform des Unternehmens kombiniert klassische Rechenleistung, Optimierungs-Engines, Hochleistungsrechner, Quantenannealer und gatebasierte Quantensysteme innerhalb einer einheitlichen Orchestrierungsebene. Ziel ist es, den Zugang zu fortschrittlichen Rechenressourcen deutlich zu vereinfachen. Anstatt von Anwendern Kenntnisse in der Quantenprogrammierung zu verlangen, nutzt die Plattform natürliche Sprachschnittstellen und automatisiertes Workload-Routing, um für jede Aufgabe die geeigneten Rechenressourcen auszuwählen.

Dieser Ansatz spiegelt den zunehmenden Konsens innerhalb der Branche wider, dass der kurzfristige wirtschaftliche Nutzen von Quantentechnologien vor allem durch hybride Architekturen und nicht durch isolierte Quantensysteme entstehen wird. Aktuelle Studien von McKinsey deuten darauf hin, dass Optimierung, hybrides Computing und Workflow-Integration zu den frühesten kommerziellen Einsatzfeldern gehören. Auch Entwicklungen bei IBM, NVIDIA und D-Wave unterstreichen zunehmend die Bedeutung der Kombination von Quanten- und klassischen Rechenressourcen zur Lösung realer Geschäftsprobleme.

Der Unterschied zwischen beiden Unternehmen wird besonders deutlich, wenn man ihre Zielmärkte betrachtet.

Quantum eMotion konzentriert sich primär auf Cybersicherheitsinfrastrukturen. Kunden sollen quantensichere Technologien einsetzen, um Daten zu schützen, Kommunikationswege abzusichern und neue Sicherheitsstandards zu erfüllen.

SuperQ hingegen adressiert operative Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Logistik, Energie, Gesundheitswesen, Industrie und künstliche Intelligenz. Das Unternehmen sieht Einsatzmöglichkeiten von der Optimierung von Lieferketten und Personaleinsatzplanung über Wirkstoffforschung und Energiemanagement bis hin zur Verbesserung von KI-Systemen und autonomen Anwendungen.

Wichtig ist dabei, dass SuperQ die Chancen im Bereich Cybersicherheit keineswegs ignoriert. Mit seiner SuperPQC-Lösung sowie Partnerschaften wie der Integration der IronCAP-Technologie von 01 Quantum hat das Unternehmen sein Angebot auf den Bereich der Post-Quantum-Kryptografie ausgeweitet, ohne den Fokus auf Optimierung und Rechenleistung zu verlieren.

Diese Doppelstrategie wurde im Mai zusätzlich unterstrichen, als SuperQ eine kommerzielle Vereinbarung mit der an der NASDAQ notierten AI Financial Corporation (AiFi) bekannt gab. Das Unternehmen betreibt digitale Vermögensinfrastrukturen und hat in den vergangenen fünf Jahren ein kumuliertes Transaktionsvolumen von rund 8 Milliarden US-Dollar verarbeitet. Im Rahmen der Vereinbarung wird SuperQ sowohl seine Post-Quantum-Cybersicherheitslösungen implementieren als auch seine hybride Computing-Plattform in das digitale Asset-Ökosystem von AiFi integrieren, um tokenisierte, rechenleistungsbasierte Anwendungen zu unterstützen.

Die Bedeutung dieser Vereinbarung geht über ihren unmittelbaren wirtschaftlichen Wert hinaus. Sie verdeutlicht einen breiteren Trend innerhalb der Quantenindustrie: Unternehmen suchen zunehmend nach integrierten Lösungen, die Sicherheit, Rechenleistung, künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur miteinander verbinden, anstatt diese Bereiche als getrennte Technologieinvestitionen zu betrachten.

Aus Investorensicht ergibt sich daraus ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Unternehmen.

Quantum eMotion repräsentiert ein fokussiertes Investment im Bereich Cybersicherheit, das eng mit der zunehmenden Verbreitung von Post-Quantum-Kryptografie und der Modernisierung von Unternehmenssicherheit verknüpft ist. Der Erfolg wird maßgeblich davon abhängen, wie stark die Nachfrage nach defensiven Sicherheitslösungen wächst und ob sich das Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Markt differenzieren kann.

SuperQ bietet dagegen Zugang zu einer breiteren Palette von Wachstumsthemen rund um Quantentechnologien, darunter hybrides Computing, Optimierung, künstliche Intelligenz, Quantum Utility und Post-Quantum-Sicherheit. Die softwareorientierte Strategie ermöglicht es dem Unternehmen zudem, bestehende Quantenhardware-Ökosysteme zu nutzen, anstatt direkt am kapitalintensiven Wettbewerb um die Entwicklung eigener Quantenprozessoren teilzunehmen.

Mit zunehmender Reife der Quantenindustrie werden die Gewinner möglicherweise nicht zwangsläufig jene Unternehmen sein, die die größten Quantencomputer bauen. Immer stärker richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf Unternehmen, die die Lücke zwischen technologischer Innovation und kommerzieller Anwendung schließen können.

Sowohl Quantum eMotion als auch SuperQ verfolgen Chancen, die sich aus dem Übergang in das Quantenzeitalter ergeben. Während Quantum eMotion vor allem Unternehmen auf die Quantenzukunft vorbereitet, positioniert sich SuperQ, um bereits heute Wertschöpfung aus quantengestütztem Computing und Cybersicherheit zu generieren. Für Investoren, die nicht nur auf Vorbereitung, sondern auf konkrete Kommerzialisierung setzen, könnte dieser Unterschied mit der weiteren Entwicklung des Marktes zunehmend an Bedeutung gewinnen.

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Quellen

https://quantumcomputingreport.com/quantum-emotion-launches-eshield-q-for-runtime-cryptographic-protection/

https://www.cpomagazine.com/cyber-security/ecb-warning-to-euro-banks-ai-security-risk-requires-new-cybersecurity-investments/

https://www.newsfilecorp.com/release/296429/SuperQ-Quantum-Secures-Major-Commercial-Agreement-with-AI-Financial-AIFC-to-Implement-PostQuantum-Security-and-Compute-Tokenization

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit SuperQ Quantum Computing existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der SuperQ Quantum Computing. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von SuperQ Quantum Computing können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von SuperQ Quantum Computing einsehen: https://www.superq.co/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



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Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





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Enthaltene Werte: CA74767K1030,CA86848C1086