© Foto: Stefan Jeremiah - picture alliance / ASSOCIATED PRESSBill Hwang galt als Genie der Finanzwelt. Doch hinter den Kulissen baute er mit seinem Family Office Archegos eine hochriskante Milliardenwette auf - mit fatalen Folgen.Was mag sich wohl in in der Genfer Zentrale der Credit Suisse ereignet haben, als man entdeckt hatte, dass man einem Betrüger aufgesessen war? Die Geschäfte mit dem Hedgefonds-Manager Bill Hwang kostete die schweizer Bank 5,5 Milliarden US-Dollar und führte sie schließlich in die Übernahme durch die UBS. Die Bank hatte zunächst, wie die anderen Beteilligten Großbanken, wie Nomura, Morgan Stanley, die UBS oder Goldman Sachs, kräftig an den Geschäften von Hwang mitverdient. Als das Kartenhaus von Hwang kollabierte, verloren …
Enthaltene Werte: CH0244767585Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE