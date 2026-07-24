Zürich - Die Ökonomen der Grossbank UBS haben ihre Prognose für das Schweizer Wirtschaftswachstum nach den am Donnerstagabend verkündeten neuen US-Zöllen bestätigt. Sie erwarten für das hiesige sportevent-bereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) in diesem Jahr weiter ein Plus von 0,7 Prozent und im nächsten Jahr von 1,4 Prozent. Die neuen Zölle würden zwar die Wettbewerbsposition der Schweizer Exporteure in den USA verschlechtern, auch gegenüber Konkurrenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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