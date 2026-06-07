First Graphene baut US-Präsenz mit MITO-Übernahme aus und setzt auf Wachstum in den Bereichen Verteidigung und Hochleistungsmaterialien

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Australischer Graphenproduzent sichert sich US-Produktionskapazitäten, etablierte Kundenbeziehungen und Zugang zu aufstrebenden Verteidigungsanwendungen durch strategische Akquisition

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) hat einen wichtigen Schritt zur Erweiterung seiner Präsenz in den Vereinigten Staaten unternommen. Mit der Übernahme der Vermögenswerte des US-Unternehmens MITO Material Solutions erweitert das Unternehmen sein Technologieangebot und schafft sich einen direkten Zugang zu einigen der weltweit größten Märkte für Hochleistungsmaterialien und Verteidigungstechnologien.

Das an der ASX und in Frankfurt notierte Unternehmen gab bekannt, eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der Produktlinien, des geistigen Eigentums, der Produktionsanlagen sowie ausgewählter kundenbezogener Vermögenswerte von MITO abgeschlossen zu haben. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 850.000 AUD und setzt sich aus einer Kombination von Barzahlungen und erfolgsabhängigen Aktienkomponenten zusammen. Die Übernahme soll die Position von First Graphene in einem sich dynamisch entwickelnden Graphenmarkt stärken, in dem Kunden zunehmend nach kommerziell skalierbaren Anbietern suchen, die spezialisierte Materialien für unterschiedliche Industriezweige liefern können.

Durch die Transaktion erweitert First Graphene sein Portfolio um mehrere etablierte Produktfamilien von MITO, darunter die Technologien E-GO, LIGRA, OMEGA und DELTA. Diese kommen in Verbundwerkstoffen, Beschichtungen, Harzen, Thermoplasten und weiteren Hochleistungsmaterialien zum Einsatz, bei denen verbesserte Festigkeit, Haltbarkeit und Leitfähigkeit eine immer größere Rolle spielen.

Für Investoren reicht die strategische Bedeutung der Übernahme jedoch weit über die Ergänzung des Produktportfolios hinaus. Die Transaktion verschafft First Graphene eine operative Basis in den USA - einem Markt, der als zentral für das zukünftige Wachstum in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungstechnologien gilt. Das Unternehmen erwartet, dass sich dadurch neue Möglichkeiten zur Kundengewinnung eröffnen und gleichzeitig eine Plattform für eine breitere kommerzielle Expansion in Nordamerika geschaffen wird.

Graphen- und Graphenoxid-Technologien stehen zunehmend im Fokus von Verteidigungsbehörden und Luftfahrtunternehmen, da sie das Potenzial besitzen, Materialeigenschaften deutlich zu verbessern und gleichzeitig das Gewicht zu reduzieren. Zu den untersuchten Anwendungen zählen leichte Strukturverbundstoffe, Wärmemanagementsysteme, moderne Energiespeichermaterialien sowie Technologien zur elektromagnetischen Abschirmung. Die bestehenden Forschungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten von First Graphene umfassen bereits mehrere dieser Bereiche, und die MITO-Übernahme dürfte die Fähigkeit des Unternehmens stärken, künftig an verteidigungsnahen Projekten und Programmen teilzunehmen.

Darüber hinaus erhält First Graphene unmittelbaren Zugang zu bestehenden Umsätzen und einem Kundennetzwerk, das über rund acht Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit aufgebaut wurde. Die Technologien von MITO werden bereits von mehreren hochwertigen US-Sportartikelmarken eingesetzt, darunter die Skihersteller Parlor Skis und Folsom Custom Skis sowie der Angelgeräteproduzent St. Croix Rods. Diese Unternehmen nutzen graphenverstärkte Materialien, um die Festigkeit, Reaktionsfähigkeit und Gewichtsoptimierung ihrer Produkte zu verbessern. Dies gilt als weiterer Beleg dafür, dass die Technologien den Übergang von der Laborentwicklung hin zur kommerziellen Anwendung erfolgreich vollzogen haben.

Auch wenn Sportartikel nur einen vergleichsweise kleinen Teil des gesamten Marktes für Hochleistungsmaterialien ausmachen, wird eine erfolgreiche kommerzielle Einführung häufig als wichtiger Validierungsschritt für neue Technologien angesehen. First Graphene geht davon aus, dass sich diese Anwendungen langfristig auf größere industrielle und verteidigungsrelevante Märkte übertragen lassen, in denen Leistungsverbesserungen höhere Preise und eine breitere Akzeptanz rechtfertigen können.

Die Übernahme ergänzt zudem die bestehende PureGRAPH-Produktpalette von First Graphene, die für Anwendungen in Baustoffen, Beschichtungen, Polymeren und Energiespeichersystemen entwickelt wurde. Durch die Kombination von Graphenpulverproduktion mit funktionalisierten Graphen- und Graphenoxid-Technologien positioniert sich das Unternehmen als umfassenderer Lösungsanbieter innerhalb der Branche. Nach Ansicht des Managements könnte dieses breitere Angebot einen Wettbewerbsvorteil schaffen, da Kunden zunehmend integrierte Lösungen anstelle einzelner Materialien nachfragen.

Wichtig ist auch die Struktur der Transaktion, die das finanzielle Risiko begrenzt. Von dem Kaufpreis in Höhe von 850.000 AUD werden lediglich 275.000 AUD sofort in bar gezahlt. Der verbleibende Teil ist an zukünftige Umsatzmeilensteine des übernommenen Geschäfts über einen Zeitraum von zwei Jahren gekoppelt. Diese leistungsabhängige Struktur verbindet die Kaufpreiszahlung direkt mit dem kommerziellen Erfolg und könnte gleichzeitig Verwässerungsrisiken für bestehende Aktionäre reduzieren.

First Graphene baut damit seine kommerzielle Plattform in einer Phase aus, in der die Nachfrage nach Hochleistungsmaterialien in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie und industrielle Fertigung weiter zunimmt. Gelingt die erfolgreiche Integration der MITO-Technologien und die Nutzung der neuen US-Präsenz, könnte sich die Übernahme als wichtiger Wachstumstreiber erweisen und die Position des Unternehmens im globalen Graphenmarkt nachhaltig stärken.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20964208-first-graphene-fgr-beschleunigt-expansion-usa-praesenz-verteidigungssektor-strategische-uebernahme-mito-material-solutions

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First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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Enthaltene Werte: AU000000FGR3