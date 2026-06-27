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Small- & Micro Cap Investment
27.06.2026 09:00 Uhr
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100 Tonnen pro Jahr: Warum die Produktionskapazität in der Graphen-Branche plötzlich wichtig wird

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Über viele Jahre drehte sich die Diskussion rund um Graphen vor allem um Forschungsergebnisse. Neue Anwendungen für Batterien, Baustoffe, Beschichtungen oder Wasserstoffsysteme sorgten regelmäßig für Aufmerksamkeit. Deutlich seltener wurde dagegen über eine andere Frage gesprochen: Wer kann die benötigten Mengen überhaupt produzieren?

Genau diese Frage könnte für die nächste Phase der Branche entscheidend werden. Denn je stärker Graphen den Weg in industrielle Anwendungen findet, desto wichtiger werden Produktionskapazitäten, Lieferketten und Qualitätskontrolle.

Die Entwicklung erinnert an viele andere Technologiemärkte. Am Anfang steht häufig die Forschung. Sobald erste Anwendungen entstehen, rückt die Skalierung in den Mittelpunkt. Genau dort scheint die Graphen-Industrie inzwischen angekommen zu sein.

Warum die Produktion oft schwieriger ist als die Technologie

Die Herstellung kleiner Mengen für Forschungszwecke stellt viele Unternehmen vor lösbare Herausforderungen. Schwieriger wird es, wenn Industriekunden regelmäßig größere Mengen benötigen.

Denn ein Baustoffhersteller, ein Beschichtungsunternehmen oder ein Kunststoffproduzent benötigt keine einzelnen Kilogramm für Testzwecke. Entscheidend sind reproduzierbare Qualität, verlässliche Lieferketten und ausreichend Produktionskapazität.

Genau deshalb spielt die industrielle Skalierung in vielen Materialmärkten eine zentrale Rolle. Eine überzeugende Technologie allein reicht selten aus. Erst wenn sie in größeren Mengen wirtschaftlich produziert werden kann, entsteht daraus ein echter Industriemarkt.

Warum Graphen-Hersteller zunehmend auf Kapazitäten achten

Die unterschiedlichen Ansätze innerhalb der Graphen-Branche zeigen sich auch bei den Produktionskapazitäten.

Zu den bekanntesten Unternehmen gehört NanoXplore (ISIN: CA63010G1000). Das kanadische Unternehmen zählt zu den größten Graphen-Produzenten außerhalb Asiens und hat sich insbesondere auf Anwendungen für Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und industrielle Materialien spezialisiert. NanoXplore investierte früh in größere Produktionsanlagen und verfolgt das Ziel, Graphen in bestehende Industrieprozesse zu integrieren.

Einen anderen Ansatz verfolgt HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44891K1XXX). Das Unternehmen setzt auf ein patentiertes Explosionsverfahren zur Herstellung von Graphen und konzentriert sich derzeit stark auf den Ausbau kommerzieller Anwendungen in Bereichen wie Batterien, Beschichtungen und Wasserstoff. Die Technologie soll eine gleichmäßige Produktqualität ermöglichen und verschiedene industrielle Einsatzbereiche adressieren.

Die Beispiele zeigen, dass sich die Branche zunehmend mit denselben Fragen beschäftigt: Wie lassen sich industrielle Mengen herstellen? Welche Anwendungen entstehen zuerst? Und wie schnell wächst die Nachfrage tatsächlich?

Warum 100 Tonnen plötzlich eine interessante Zahl werden

Vor diesem Hintergrund wirkt eine Zahl aus der aktuellen Unternehmenspräsentation von First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) bemerkenswert.

Laut dem Management verfügt das Unternehmen bereits heute über Produktionskapazitäten von bis zu 100 Tonnen Graphen pro Jahr. Gleichzeitig verweist das Unternehmen darauf, dass die bestehende Infrastruktur weitere Skalierungsmöglichkeiten bietet.

Die Zahl erscheint auf den ersten Blick technisch. Tatsächlich erzählt sie jedoch eine größere Geschichte. Denn die eigentliche Herausforderung vieler neuer Werkstoffe liegt nicht darin, ein Produkt zu entwickeln. Die Herausforderung besteht darin, ein Produkt zuverlässig und in ausreichenden Mengen liefern zu können.

Genau deshalb könnte die Produktionskapazität innerhalb der Graphen-Branche in den kommenden Jahren zunehmend zum Wettbewerbsfaktor werden.

Warum die Nachfrage aus mehreren Industrien gleichzeitig entstehen könnte

Besonders interessant wird diese Entwicklung durch die Vielzahl möglicher Anwendungen.

Graphen wird inzwischen in Bereichen wie Baustoffen, Beschichtungen, Thermoplasten, Brandschutzmaterialien, Wasserstoffsystemen und industriellen Verbundwerkstoffen untersucht. Jede einzelne Branche besitzt unterschiedliche Anforderungen. Gemeinsam haben sie jedoch einen Punkt: Sobald Anwendungen kommerziell werden, steigt der Bedarf an verlässlichen Liefermengen.

Genau hier könnte Produktionskapazität wichtiger werden als viele Jahre zuvor. Während Forschungsprojekte häufig mit kleinen Materialmengen auskommen, benötigen industrielle Anwendungen deutlich größere Volumina.

First Graphene verweist in seinen Unterlagen darauf, dass das Unternehmen bereits mehr als 35 aktive Kunden beliefert und Anwendungen in mehreren Industrien verfolgt. Damit entsteht ein anderes Bild als noch vor einigen Jahren, als viele Graphen-Unternehmen vor allem auf einzelne Zukunftsmärkte fokussiert waren.

Warum die Branche vor einer neuen Phase stehen könnte

Die Graphen-Industrie wurde lange von technologischen Möglichkeiten geprägt. Heute rücken zunehmend Fragen der Kommerzialisierung in den Mittelpunkt.

Welche Anwendungen setzen sich durch? Welche Industrien benötigen die größten Mengen? Und welche Unternehmen können diese Nachfrage bedienen?

Darauf gibt es bislang keine endgültigen Antworten. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass die Diskussion innerhalb der Branche zunehmend von Forschungsergebnissen zu Produktionskapazitäten wandert.

Die Zahl von 100 Tonnen pro Jahr steht deshalb für mehr als eine Produktionskennzahl. Sie verdeutlicht, dass sich die Graphen-Branche langsam von einer Technologiegeschichte zu einer Industriegeschichte entwickeln könnte.

Und genau dort werden Produktionskapazitäten häufig genauso wichtig wie die Technologie selbst.

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Quellen:

https://firstgraphene.net/
https://hydrograph.com/
https://www.nanoxplore.ca/
https://www.marketscreener.com/news/first-graphene-fgr-corporate-presentation-june-2026-ce7f5ddcdb80f72d/

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited
Land: Australien
ISIN: AU000000FGR3
First Graphene - First Graphene

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Enthaltene Werte: AU000000FGR3,CA63010G1000

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