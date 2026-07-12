Warum Chinas 2,3-Milliarden-Tonnen-Zementmarkt für First Graphene zum größten Wachstumstreiber werden könnte

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Kaum eine Industrie steht weltweit stärker unter Druck, ihre CO2-Emissionen zu senken, als die Zementbranche. Gleichzeitig wächst der Bedarf an leistungsfähigeren und nachhaltigeren Baustoffen. Vor diesem Hintergrund könnte für First Graphene Ltd (ISIN: AU000000FGR3) nun ein wichtiger Schritt gelungen sein: Mit einer neuen Vertriebsvereinbarung öffnet sich dem Unternehmen der Zugang zum weltweit größten Zement- und Betonmarkt - China.

Die Gesellschaft hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit The Sixth Element (Changzhou) Material Technology Co. Ltd. unterzeichnet. Ziel ist die Vermarktung des Graphen-Zusatzstoffs PureGRAPH CEM in China. Sollte die Zusammenarbeit wie geplant umgesetzt werden, könnte daraus nicht nur ein bedeutender Vertriebskanal entstehen, sondern langfristig auch eine lokale Produktion vor Ort.

Dekarbonisierung macht die Zementindustrie zum Zukunftsmarkt

Die weltweite Bauindustrie sucht zunehmend nach Möglichkeiten, den CO2-Fußabdruck von Beton und Zement zu reduzieren. Gerade die Zementherstellung gilt als einer der emissionsintensivsten industriellen Prozesse überhaupt.

China spielt dabei eine Schlüsselrolle. Mit einer jährlichen Produktion von mehr als 2,3 Milliarden Tonnen verfügt das Land über den mit Abstand größten Zementmarkt der Welt. Gleichzeitig entfallen nach Unternehmensangaben bis zu 15 Prozent der gesamten chinesischen CO2-Emissionen auf die Zementproduktion. Entsprechend hoch ist das Interesse an Technologien, die Materialeinsatz und Emissionen reduzieren können.

Genau hier setzt PureGRAPH CEM an. Der Graphen-basierte Zusatzstoff soll die Festigkeit von Beton erhöhen und gleichzeitig den benötigten Klinkeranteil senken. Da Klinker den größten Teil der CO2-Emissionen bei der Zementproduktion verursacht, könnte eine Reduzierung sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bieten.

Vertriebspartnerschaft als Türöffner

Mit The Sixth Element hat First Graphene einen in China ansässigen Partner gefunden, der PureGRAPH CEM künftig im chinesischen Markt vertreiben soll. Die Vereinbarung sieht vor, dass Sixth Element - abhängig vom Erreichen definierter jährlicher Absatzmengen - exklusive Vertriebsrechte erhalten kann.

Besonders interessant ist dabei die langfristige Struktur der Vereinbarung. Nach dem Verkauf von 200 Tonnen First-Graphene-Produkten wollen beide Unternehmen über die Gründung eines Joint Ventures beziehungsweise eine Lizenzvereinbarung für eine Produktionsanlage in China verhandeln.

Erreichen die Verkäufe 500 Tonnen PureGRAPH CEM, soll diese Produktionsstruktur aktiviert werden. Dadurch könnten die Produkte künftig direkt in China hergestellt und im lokalen Markt vertrieben werden. Darüber hinaus sehen die Vereinbarungen grundsätzlich auch die Möglichkeit vor, den Vertrieb künftig auf internationale Märkte auszuweiten.

Mehr als nur ein weiterer Vertriebsvertrag

Für First Graphene besitzt die Vereinbarung strategische Bedeutung. Bislang konzentrierte sich das Unternehmen auf die Kommerzialisierung seiner Graphen-Technologie in verschiedenen Industriebereichen. Mit dem Einstieg in den chinesischen Zementmarkt adressiert das Unternehmen nun einen Markt, dessen Größe die meisten anderen Regionen deutlich übertrifft.

Unternehmenschef Michael Bell bezeichnete die Vereinbarung als die größte kommerzielle Wachstumschance innerhalb der globalen Unternehmensstrategie. China produziere rund 21-mal mehr Zement als die USA und etwa 175-mal mehr als Großbritannien. Gleichzeitig könne eine mögliche lokale Fertigung die Marktposition des Unternehmens zusätzlich stärken.

Die Vereinbarung zeigt zudem einen klar definierten Entwicklungspfad. Während viele Kooperationsvereinbarungen zunächst nur eine unverbindliche Zusammenarbeit beschreiben, sind hier konkrete Absatzschwellen vorgesehen, die den Übergang zu einer lokalen Produktion auslösen könnten.

Ausbau der internationalen Strategie

Die China-Initiative folgt auf einen weiteren wichtigen Schritt in der Unternehmensentwicklung. Erst im vergangenen Monat hatte First Graphene den Abschluss der Übernahme des US-Unternehmens MITO Material Solutions bekannt gegeben. Mit der Akquisition stärkte die Gesellschaft ihre Position im nordamerikanischen Markt und erweiterte ihr Produktportfolio.

Die nun angekündigte Kooperation in China ergänzt diese Strategie um einen weiteren bedeutenden Absatzmarkt. Damit verfolgt First Graphene den Ausbau seiner internationalen Präsenz sowohl über Akquisitionen als auch über strategische Vertriebspartnerschaften.

Neben der Bauindustrie konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf Anwendungen in den Bereichen Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe sowie Energiespeicherlösungen. Gemeinsames Ziel dieser Anwendungen ist es, Materialeigenschaften zu verbessern und gleichzeitig Energieverbrauch oder CO2-Emissionen zu reduzieren.

Entscheidend wird nun die Umsetzung

Noch handelt es sich bei der Vereinbarung um eine Absichtserklärung. Beide Unternehmen wollen innerhalb eines sechsmonatigen Exklusivzeitraums einen rechtsverbindlichen Vertrag ausarbeiten. Während dieser Zeit verzichten beide Seiten darauf, vergleichbare Transaktionen mit anderen Partnern zu verfolgen.

Für Investoren dürfte daher in den kommenden Monaten vor allem die operative Umsetzung im Mittelpunkt stehen. Entscheidend wird sein, ob die geplanten Vertriebsstrukturen aufgebaut werden, die vereinbarten Absatzmengen erreicht werden und sich daraus tatsächlich der Übergang zu einer lokalen Produktion ergibt.

Fest steht jedoch bereits heute: Mit dem Zugang zum weltweit größten Zementmarkt adressiert First Graphene einen Markt mit erheblichem Volumen. Sollte es dem Unternehmen gelingen, seine Graphen-Technologie erfolgreich in der chinesischen Zementindustrie zu etablieren, könnte dies die internationale Kommerzialisierung von PureGRAPH CEM deutlich beschleunigen. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie schnell sich die Kooperation in konkrete Umsätze und eine dauerhafte Produktionspräsenz in China übersetzen lässt.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03107890-6A1332526&v=undefined

https://www.proactiveinvestors.com.au/companies/news/1094946/first-graphene-targets-china-cement-market-with-puregraph-cem-distribution-deal-1094946.html

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ISIN: AU000000FGR3

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Enthaltene Werte: AU000000FGR3