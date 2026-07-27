China produziert jährlich 2,1 Milliarden Tonnen Zement - warum First Graphene von einer neuen Generation nachhaltiger Baustoffe profitieren könnte

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First Graphene Limited (ISIN: AU000000FGR3) rückt mit einer aktuellen Entwicklung stärker in den Fokus internationaler Anleger: Das australische Unternehmen hat eine Absichtserklärung (MoU) mit dem chinesischen Nanomaterial-Hersteller The Sixth Element (Changzhou) Material Technology Co Ltd unterzeichnet. Ziel ist der Markteintritt in die chinesische Zement- und Betonindustrie - und damit in den mit Abstand größten Zementmarkt der Welt.

Ein Markt der Superlative

Die Dimensionen sprechen für sich: China produziert nach Unternehmensangaben rund 2,1 Milliarden Tonnen Zement pro Jahr und steht damit für etwa die Hälfte der weltweiten Zementproduktion. Zum Vergleich: Die USA kommen auf rund 100 Millionen Tonnen, Großbritannien auf etwa 12 Millionen Tonnen jährlich. China produziert damit rund 21-mal so viel Zement wie die USA und mehr als 175-mal so viel wie Großbritannien.

Für First Graphene, das seine PureGRAPH-Additive bereits erfolgreich in britischen Zementanwendungen getestet hat, eröffnet diese schiere Marktgröße eine bemerkenswerte kommerzielle Perspektive. Selbst ein kleiner Marktanteil würde nach Unternehmensangaben ein Geschäft von erheblicher Größenordnung darstellen. CEO Mike Bell bezifferte den theoretischen Wert des chinesischen Graphen-Zement-Marktes kürzlich auf rund 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr - zum Vergleich: In den USA wären es etwa 2,6 Milliarden US-Dollar, in Großbritannien rund 360 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen sollen laut Unternehmen lediglich die Größenordnung des adressierbaren Marktes verdeutlichen, nicht künftige Umsätze prognostizieren.

Vom Labor zur industriellen Anwendung

Besonders bemerkenswert: Es handelt sich nicht um ein frühes Technologieprojekt, sondern um ein bereits kommerziell validiertes Produkt. Gemeinsam mit der Breedon Group, einem der größten britischen Zementhersteller, hat First Graphene über mehrere Jahre PureGRAPH CEM entwickelt und im industriellen Maßstab erprobt. Mehr als 20.000 Tonnen graphenverstärkter Zement wurden bereits in britischen Bauprojekten verbaut. In Tests zeigte das Additiv Festigkeitssteigerungen von 25 bis 30 Prozent bei sehr geringen Zugabemengen von unter 0,1 Prozent des Bindemittels, verbunden mit einer 12 bis 19 Prozent geringeren Porosität und einer möglichen CO2-Reduktion von 16 bis 20 Prozent durch reduzierten Klinkeranteil.

Diese Vorarbeit dürfte den Markteintritt in China erheblich beschleunigen. Statt eine neue, langwierige Entwicklungsphase zu durchlaufen, kann First Graphene ein marktreifes Produkt mit belastbaren Leistungsdaten präsentieren - ein Vorteil, der laut Unternehmen sowohl das technische als auch das kommerzielle Risiko deutlich reduziert.

Die Struktur der Vereinbarung

Laut Angaben von Far East Capital, die die Absichtserklärung Anfang Juli kommentierte, wurde die Kooperation vergleichsweise schnell eingefädelt: Bei einer Konferenz in Südkorea traf CEO Mike Bell auf die Führung eines chinesischen Nanomaterial-Herstellers, der bislang keine konstante Performance mit eigenem Graphen in Zement- und Betonanwendungen erzielen konnte. Innerhalb weniger Wochen einigten sich beide Seiten auf die MoU. Sixth Element soll künftig als Schlüsseldistributor für PureGRAPH CEM in China fungieren. In einem leistungsbasierten Modell kann Sixth Element nach dem Verkauf von 500 Tonnen ein Joint Venture beziehungsweise eine Lizenzvereinbarung zur lokalen Produktion aushandeln - zunächst sind Zielmarken von 200 und 500 Tonnen vorgesehen.

Rückenwind durch Chinas Klimapolitik

Hinzu kommt politischer Rückenwind: Die chinesische Zementindustrie ist für rund 15 Prozent der nationalen CO2-Emissionen verantwortlich, während sich das Land verpflichtet hat, vor 2030 den Emissionshöhepunkt zu erreichen und bis 2060 klimaneutral zu werden. Technologien, die den Klinkeranteil senken und gleichzeitig die Materialqualität verbessern, dürften daher zunehmend gefragt sein - genau das Argument, mit dem First Graphene bei potenziellen Partnern punkten will.

Fazit

Noch handelt es sich lediglich um eine unverbindliche Absichtserklärung, keine bindende Liefervereinbarung. Doch angesichts der Marktgröße und der bereits vorliegenden Validierungsdaten aus Großbritannien könnte sich hier ein bedeutender Wachstumstreiber für First Graphene entwickeln. Ob aus der Absicht tatsächlich signifikante Umsätze werden, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen, wenn eine verbindlichere Produktionsvereinbarung angestrebt wird.

Quellen:

https://www.linkedin.com/pulse/why-china-represents-first-graphenes-largest-commercial-mike-bell-ntusc/?trackingId=H%2BPm425Ou2wJwbuefDEcjg%3D%3D

https://firstgraphene.net/

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First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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Enthaltene Werte: AU000000FGR3