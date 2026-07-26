2,3 Milliarden Tonnen Zement pro Jahr: Warum China für Graphen zum Milliardenmarkt werden könnte - und was das für First Graphene bedeutet

Anzeige / Werbung

Die weltweite Bauindustrie steht vor einem doppelten Umbruch. Einerseits investieren Staaten weiterhin Milliarden in Infrastruktur, Verkehrsnetze und die Energiewende. Andererseits wächst der Druck, die CO2-Emissionen eines der emissionsintensivsten Industriezweige überhaupt zu senken: der Zementproduktion. Genau an dieser Schnittstelle aus Dekarbonisierung und Materialinnovation könnte Graphen in den kommenden Jahren eine größere Rolle spielen - und insbesondere China rückt dabei zunehmend in den Mittelpunkt.

Denn mit mehr als 2,3 Milliarden Tonnen jährlicher Zementproduktion ist die Volksrepublik der mit Abstand größte Markt der Welt. Allein China produziert rund die Hälfte des globalen Zements und damit ein Vielfaches dessen, was in den USA oder Europa hergestellt wird. Die Größenordnung ist so gewaltig, dass selbst kleine Effizienzsteigerungen erhebliche wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen haben könnten.

Vor diesem Hintergrund richtet der australische Graphenspezialist First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) seinen Blick verstärkt auf Asien. Das Unternehmen entwickelt Graphen-Zusätze für industrielle Anwendungen und sieht insbesondere im chinesischen Bausektor seine größte kommerzielle Chance.

Warum der Zementsektor plötzlich zum Zukunftsmarkt wird

Der Druck auf die Branche wächst. Die Herstellung von Zement gehört weltweit zu den größten industriellen CO2-Quellen. Allein in China entfallen Schätzungen zufolge bis zu 15 Prozent der nationalen Emissionen auf die Zement- und Betonindustrie. Gleichzeitig treiben staatliche Programme den Ausbau von Verkehrswegen, erneuerbaren Energien und urbaner Infrastruktur weiter voran.

Genau hier setzt Graphen an. Bereits kleinste Mengen des Materials können die mechanischen Eigenschaften von Beton verbessern. Nach Angaben von First Graphene lassen sich durch den Einsatz des Zusatzstoffs PureGRAPH CEM Festigkeitssteigerungen von 25 bis 30 Prozent erzielen, während gleichzeitig der Klinkeranteil - und damit der CO2-Ausstoß - reduziert werden kann. Das Unternehmen verweist auf mögliche Emissionssenkungen von 16 bis 20 Prozent. Zudem wurden geringere Durchlässigkeitswerte gemessen, was die Lebensdauer von Betonbauwerken verlängern könnte.

Dass diese Entwicklung nicht mehr nur ein Forschungsthema ist, betont First-Graphene-Chef Mike Bell in einem aktuellen Beitrag nach seiner China-Reise. Beim Blick auf die Skyline Shanghais sei ihm erneut bewusst geworden, dass "die Größenordnung der chinesischen Bauindustrie schlicht immens" sei.

Bell verweist darauf, dass China jährlich rund 21-mal mehr Zement produziert als die Vereinigten Staaten und etwa 175-mal mehr als Großbritannien. Trotz zyklischer Schwankungen im Immobiliensektor bleibe das Land "die weltweit größte kommerzielle Chance für innovative Baumaterialien".

Vom Labor auf die Baustelle

Entscheidend für Investoren dürfte sein, dass First Graphene seine Technologie inzwischen nicht mehr als reines Entwicklungsprojekt positioniert. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben eine kommerzielle Produktionsanlage mit einer Kapazität von bis zu 100 Tonnen Graphen pro Jahr und beliefert Kunden in mehr als 20 Ländern. Zudem verfügt die Gesellschaft über über 35 aktive Kunden und arbeitet mit einem weltweiten Vertriebsnetz zusammen.

Besonders wichtig ist die langjährige Zusammenarbeit mit dem britischen Baustoffkonzern Breedon Group. Gemeinsam wurde PureGRAPH CEM über mehrere Jahre getestet und industrialisiert. Nach Unternehmensangaben wurden inzwischen mehr als 20.000 Tonnen graphenverstärkter Zement in britischen Projekten eingesetzt. Darüber hinaus liefen Produktionsversuche mit mehr als 10.000 Dachziegeln aus Graphen-Beton.

Für Bell markiert dieser Fortschritt einen Wendepunkt. "Das ist keine Technologieentwicklungsstory mehr", schreibt der Vorstandschef. Vielmehr verfüge das Unternehmen inzwischen über "eine marktreife und kommerziell validierte Lösung", die sich auf weitere Märkte übertragen lasse.

Gerade dieser Punkt könnte für den Eintritt in China entscheidend sein. Denn anstatt jahrelange Entwicklungsprogramme neu aufzusetzen, will First Graphene auf bereits erprobte Prozesse zurückgreifen.

Der Vorstoß nach China nimmt konkrete Formen an

Anfang Juli meldete das Unternehmen einen wichtigen Schritt in diese Richtung. First Graphene unterzeichnete eine Absichtserklärung mit dem chinesischen Unternehmen Sixth Element Material Technology, das künftig als Vertriebspartner für PureGRAPH CEM in China fungieren soll.

Das Abkommen sieht vor, dass bei Erreichen bestimmter Verkaufsziele Verhandlungen über ein Joint Venture oder eine Lizenzvereinbarung zum Aufbau einer lokalen Produktion aufgenommen werden. Bereits nach dem Verkauf von 200 Tonnen sollen Gespräche über eine Produktionsstätte beginnen; bei 500 Tonnen würde die lokale Fertigung anlaufen.

Mike Bell bezeichnete die Vereinbarung als "die größte kommerzielle Wachstumschance" in der Unternehmensgeschichte. Die Möglichkeit, künftig direkt in China zu produzieren, könne die Marktposition des Unternehmens erheblich stärken.

Der wirtschaftliche Hebel, den Bell dabei skizziert, ist beträchtlich. In seinem Beitrag verweist er darauf, dass selbst geringe Marktanteile im chinesischen Zementsektor ein Geschäft von erheblicher Größenordnung darstellen könnten. Seine Berechnungen basieren zwar ausdrücklich auf theoretischen Marktannahmen und nicht auf konkreten Umsatzprognosen. Sie verdeutlichen jedoch, warum der Konzern China inzwischen als strategischen Schwerpunkt betrachtet.

Mehr als nur ein China-Thema

Die Expansion nach Asien ist Teil einer breiteren Strategie. Neben der Bauindustrie erschließt First Graphene zunehmend weitere Anwendungen in den Bereichen Verbundwerkstoffe, Beschichtungen, Textilien, Energiespeicherung und Polymere. Jüngste Übernahmen in den USA sollen den Zugang zu Märkten wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Spezialmaterialien beschleunigen.

Gleichzeitig verfügt das Unternehmen laut eigener Präsentation über rund 50 aktive kommerzielle Projekte und eine Pipeline mit potenziellen Umsatzchancen von mehr als zehn Millionen US-Dollar.

Ob Graphen tatsächlich zum festen Bestandteil der globalen Zementindustrie wird, ist allerdings noch offen. Der Weg von Pilotprojekten zu einer breiten industriellen Einführung bleibt lang. Zulassungen, Produktionskapazitäten und die Bereitschaft der Bauindustrie, neue Materialien einzusetzen, werden entscheidend sein.

Für First Graphene scheint die Frage jedoch inzwischen weniger zu lauten, ob es einen Markt gibt. Vielmehr geht es darum, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, sich im größten Zementmarkt der Welt dauerhaft zu positionieren. Oder, wie Mike Bell es formuliert: "China ist nicht einfach nur ein weiterer Markt. Es ist die größte Wachstumschance in der Geschichte von First Graphene."

Quellen:

https://www.linkedin.com/pulse/why-china-represents-first-graphenes-largest-commercial-mike-bell-ntusc/

https://firstgraphene.net/

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit First Graphene existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der First Graphene. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von First Graphene können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von First Graphene einsehen: First Graphene - First Graphene



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung First Graphene vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 2,3 Milliarden Tonnen Zement pro Jahr: Warum China für Graphen zum Milliardenmarkt werden könnte - und was das für First Graphene bedeutet appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000FGR3