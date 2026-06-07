Shell treibt seine Kapitalrückführung mit einem laufenden Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden US-Dollar weiter voran und kombiniert dies mit einer attraktiven Dividendenpolitik. Aktionäre können bis zum 8. Juni 2026 die Währung für die Auszahlung der Quartalsdividende wählen, während die Ausschüttung Ende Juni erfolgt. Der Fokus der Anleger richtet sich nun auf die Quartalszahlen im Juli, die Hinweise auf die weitere Ausschüttungsstrategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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