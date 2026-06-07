© Foto: UnsplashDer Smartphone-Markt steht vor einem historischen Einbruch. Doch Apple wirkt besser gerüstet als viele Rivalen. Der iPhone-Hersteller könnte mit Intel und KI-Fantasie punkten.Der Smartphone-Markt steuert auf eines der schwierigsten Jahre seiner Geschichte zu. Nach aktuellen Prognosen könnten die weltweiten Auslieferungen 2026 um rund 14 Prozent auf etwa 1,08 bis 1,09 Milliarden Geräte fallen. Das wäre der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen. Hauptgrund ist die Knappheit bei Speicherchips. Rechenzentren für künstliche Intelligenz benötigen enorme Mengen an Speicher. Dadurch steigen die Kosten für eine zentrale Smartphone-Komponente deutlich. Besonders Hersteller im unteren und …
Enthaltene Werte: US0079031078,US0378331005,US67066G1040,US7960502018,US8740391003,KYG9830T1067Den vollständigen Artikel lesen
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