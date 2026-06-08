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Rumble gibt endgültige Ergebnisse des Tauschangebots für Northern Data bekannt



08.06.2026 / 06:02 CET/CEST

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Rumble gibt endgültige Ergebnisse des Tauschangebots für Northern Data bekannt Rumble hat sich die Unterstützung von 85 % des Aktienkapitals von Northern Data erfolgreich gesichert

Insgesamt wurden 46 % der Northern-Data-Aktien angedient, die keinen Transaktionsunterstützungsverträgen unterliegen

Die zusätzliche Annahmefrist ist am 1. Juni 2026 abgelaufen - das Tauschangebot steht nicht mehr zur Annahme zur Verfügung

Abschluss der Transaktion wird für Mitte Juni 2026 erwartet; Antrag auf Delisting der Northern-Data-Aktien soll unmittelbar danach eingereicht werden

Transaktion folgt überzeugender strategischer Logik Longboat Key (Florida), USA - 8. Juni 2026 - Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) ("Rumble"), die "Freedom-First"-Technologieplattform, gab heute die endgültigen Ergebnisse ihres Tauschangebots zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der Northern Data AG ("Northern Data") bekannt. Insgesamt wurden 8.174.379 Aktien im Rahmen des Angebots angedient, was 46,2 % der Aktien entspricht, die keinen Transaktionsunterstützungsvereinbarungen unterliegen. Einschließlich der im Rahmen von Transaktionsunterstützungsvereinbarungen zugesagten Aktien hat sich Rumble nun etwa 85,2 % der ausstehenden Aktien von Northern Data gesichert. Die hohe Annahmequote zeigt, dass die weit überwiegende Mehrheit der Northern-Data-Aktionäre die Transaktion und die ihr zugrunde liegende strategische Logik befürwortet.



Die weitere Annahmefrist ist am 1. Juni 2026 abgelaufen, und das Tauschangebot kann nicht mehr angenommen werden. Alle behördlichen Genehmigungen liegen vor, und der Abschluss des Tauschangebots wird für Mitte Juni 2026 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die verbleibenden Angebotsbedingungen. Northern Data wird voraussichtlich unmittelbar nach dem Abschluss des Tauschangebots einen Antrag auf Delisting der Northern-Data-Aktien aus dem Freiverkehr (m:access-Segment) der Börse München stellen. Ein gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich.



Die Transaktion folgt einer überzeugenden strategischen Logik: Gemeinsam werden Rumble und Northern Data daran arbeiten, eine führende, unabhängige Kraft in den Bereichen KI-Rechenleistung, Cloud-Infrastruktur und digitale Videoinnovation zu werden. Das fusionierte Unternehmen wird die Grundlage für eine vollständig integrierte, unabhängige KI- und Cloud-Plattform bilden, die über die Größe, die Technologie und die Bilanzstärke verfügt, um im globalen Wettbewerb zu bestehen.



Weitere Informationen sind unter www.rumble-offer.com zu finden.



Über Rumble Inc.



Rumble ist ein wachstumsstarker Anbieter von neutralen Videoplattformen und Cloud-Diensten. Zu den Plattformprodukten von Rumble gehören Rumble Video, eine kostenlose und abonnementbasierte Plattform für Video-Sharing und Livestreaming; Rumble Studio, ein plattformübergreifender Livestreaming- und Monetarisierungsdienst für Creator; Rumble Advertising Center (RAC), ein hauseigener Werbemarktplatz; Rumble Wallet, eine in die Plattform integrierte nicht-verwahrende Krypto-Wallet; sowie Rumble Cloud, ein Infrastructure-as-a-Service-Angebot, das Rechen-, Speicher-, Sicherheits- und Netzwerklösungen umfasst. Rumble wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longboat Key, Florida.



Über die Northern Data Group



Die Northern Data AG (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für KI und High-Performance-Computing (HPC) und nutzt ein Netzwerk aus hochdichter, flüssigkeitsgekühlter, GPU-basierter Technologie, um die innovativsten Unternehmen der Welt zu unterstützen. Northern Data verfügt über eines der größten GPU-Cluster für HPC in Europa durch sein Taiga Cloud-Geschäft, während sein Ardent Data Centers-Geschäft bis 2027 über eine installierte oder in Betrieb gehende Leistung von rund 250 MW in zehn globalen Rechenzentren verfügt. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de .



Wichtige Informationen für Investoren und Aktionäre



Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder Tausch vor einer Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") und/oder eines Prospekts gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geänderten Fassung (die "EU-Prospektverordnung") entspricht.



Das in dieser Pressemitteilung genannte Tauschangebot (das "Angebot") erfolgt ausschließlich gemäß (i) der Registrierungserklärung auf Formular S-4 und der dazugehörigen Informationserklärung sowie anderen relevanten Dokumenten, die von Rumble bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht und für wirksam erklärt wurden, (ii) einem von Rumble bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") eingereichten und von dieser genehmigten Wertpapierprospekt gemäß der EU-Prospektverordnung (der "EU-Prospekt") sowie (iii) einem separaten Angebotsdokument (das "Angebotsdokument"), das die Bedingungen des Angebots im Einzelnen sowie weitere Informationen zum Angebot enthält. Die Genehmigung der BaFin bestätigt lediglich, dass der EU-Prospekt den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen an Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz entspricht, und ist nicht als Billigung des Angebots oder der Aktien von Rumble zu verstehen. Das Angebotsdokument unterliegt weder innerhalb noch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland einem Prüfungs- oder Registrierungsverfahren einer Wertpapieraufsichtsbehörde und wurde von keiner solchen Wertpapieraufsichtsbehörde, einschließlich der SEC oder der BaFin, genehmigt oder empfohlen. Vor einer Stimmabgabe oder einer Anlageentscheidung wird Anlegern und Wertpapierinhabern von Northern Data dringend empfohlen, (i) die Registrierungserklärung und die dazugehörige Informationserklärung sowie alle anderen relevanten Dokumente, die bei der SEC eingereicht wurden oder werden, (ii) den EU-Prospekt und (iii) das Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem Angebot zu lesen, da diese wichtige Informationen über die Transaktion enthalten. Inhaber von Northern-Data-Aktien müssen selbst entscheiden, ob sie ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen. Anleger und Wertpapierinhaber von Northern Data können kostenlose Kopien (i) der Registrierungserklärung und der zugehörigen Informationserklärung sowie aller anderen relevanten Dokumente, die von Rumble bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden, über die von der SEC unterhaltene Website unter www.sec.gov, (ii) des EU-Prospekts und des Angebotsdokuments über die Website zum Angebot (www.rumble-offer.com) erhalten.



Weder die SEC, eine einzelstaatliche US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde noch die BaFin hat die Angemessenheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser Pressemitteilung genehmigt, abgelehnt oder kommentiert. Jede gegenteilige Darstellung stellt in den Vereinigten Staaten eine Straftat dar.



Rumble behält sich das Recht vor, während der Angebotsfrist weitere Northern-Data-Aktien auf andere Weise als im Rahmen des Angebots an oder außerhalb der Börse zu erwerben und/oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen abzuschließen, jeweils in Übereinstimmung mit geltendem Recht. Alle Informationen über solche Käufe, die in Deutschland veröffentlicht werden, werden in vergleichbarer Weise auch in den Vereinigten Staaten öffentlich zugänglich gemacht, unter anderem durch eine Pressemitteilung und/oder durch Einreichung eines Formulars 8-K bei der SEC. Rumble ist nicht verpflichtet, die Angebotsgegenleistung infolge solcher Erwerbe anzupassen. Auch aus anderen Gründen erfolgt keine Erhöhung der Angebotsgegenleistung.



Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 dar. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen beispielsweise Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und den Cashflow (einschließlich Umsatzerlöse, Betriebsaufwendungen und Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)); unsere Fähigkeit, den Bedarf an Betriebskapital und den Liquiditätsbedarf in den nächsten 12 Monaten zu decken; sowie unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse und bestimmter Leistungskennzahlen. Bestimmte dieser zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "strebt an", "erwartet", "bemüht sich", "prognostiziert", "könnte", "wird", "könnte", "zukünftig", "wahrscheinlich", "auf dem besten Weg zur Erreichung", "weiterhin", "freut sich auf", "ist bereit für", "plant", "prognostiziert", "geht davon aus", "sollte" oder durch andere ähnliche Ausdrücke. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, und unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen unseres Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Diese Aussagen stellen keine Garantien dar und sind kein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. Wichtige Annahmen und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, umfassen Risiken im Zusammenhang mit dem anstehenden Unternehmenszusammenschluss mit Northern Data, einschließlich unserer Fähigkeit, die Transaktion erfolgreich abzuschließen, und, falls abgeschlossen, des Erfolgs des Geschäfts nach der Transaktion; die Fähigkeit, die Geschäftsbereiche von Rumble und Northern Data erfolgreich zu integrieren; das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht rechtzeitig oder gar nicht erfüllt werden; Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung des Managements vom laufenden Geschäftsbetrieb aufgrund der Transaktion; das Risiko, dass die Transaktion die Fähigkeit von Rumble und Northern Data beeinträchtigen kann, Kunden zu binden, Schlüsselpersonal zu halten oder einzustellen, Beziehungen zu ihren jeweiligen Lieferanten und Kunden aufrechtzuerhalten, sowie ihre Betriebsergebnisse und Geschäfte im Allgemeinen; das Risiko, dass das fusionierte Unternehmen die erwarteten Synergien möglicherweise nicht erzielen kann oder dass die Erreichung dieser Synergien länger dauert oder kostspieliger ist als erwartet; das Risiko von Umsatzschwankungen aufgrund langwieriger Verkaufs- und Genehmigungsverfahren, die von großen und anderen Dienstleistern für neue Produkte verlangt werden; das Risiko potenzieller Sicherheitsverletzungen in Informationssystemen und Cyberangriffen; das Risiko, dass Rumble, Northern Data oder das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage sind, effektiv im Wettbewerb zu bestehen, unter anderem durch Produktverbesserungen und -entwicklung; das Risiko, dass Rumble, Northern Data oder das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage sind, die steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung durch den Aufbau von Geschäftsbeziehungen mit Hyperscalern zu decken; das Risiko, dass die Cloud-, Video- und Content-Delivery-Network-Fähigkeiten von Rumble, Northern Data oder dem aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmen möglicherweise nicht ausreichen, um das Interesse von Systemintegratoren und Content-Erstellern zu wecken und aufrechtzuerhalten und leistungsstarke Partnerschaftsmöglichkeiten für die kombinierte Plattform zu schaffen; das Risiko, dass Rumble, Northern Data oder das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen nicht in der Lage sein könnten, die Bereitstellung von Cloud-Lösungen der nächsten Generation und KI-Anwendungen zu beschleunigen; unsere Fähigkeit, im Laufe der Zeit zu wachsen und zukünftiges Wachstum profitabel zu steuern, Kundenbeziehungen zu pflegen, im Wettbewerb unserer Branche zu bestehen und wichtige Mitarbeiter zu halten; eine geschwächte globale Wirtschaftslage könnte unser Geschäft und unsere Betriebsergebnisse beeinträchtigen; unsere begrenzte Betriebsgeschichte erschwert die Bewertung unseres Geschäfts und unserer Aussichten; wir könnten unsere aktive Nutzerbasis nicht vergrößern oder aufrechterhalten und möglicherweise nicht in der Lage sein, Rentabilität zu erzielen oder aufrechtzuerhalten; wir könnten es versäumen, angemessene operative und finanzielle Ressourcen aufrechtzuerhalten; wir könnten erfolglos bleiben bei der Gewinnung neuer Nutzer für unsere Angebote im Bereich Mobile und Connected TV; unser Traffic-Wachstum, die Nutzerinteraktion und die Monetarisierung hängen von einem effektiven Betrieb innerhalb von sowie der Kompatibilität mit Betriebssystemen, Netzwerken, Geräten, Webbrowsern und Standards ab, einschließlich mobiler Betriebssysteme, Netzwerke und Standards, die wir nicht kontrollieren; Unser Geschäft hängt vom kontinuierlichen und ungehinderten Zugang zu unseren Inhalten und Diensten im Internet ab. Sollten wir oder diejenigen, die mit unseren Inhalten interagieren, Störungen des Internetdienstes erleben oder sollten Internetdienstanbieter in der Lage sein, den Zugang zu unseren Inhalten und Diensten zu blockieren, einzuschränken oder kostenpflichtig zu machen, könnten uns zusätzliche Kosten sowie der Verlust von Traffic und Werbekunden entstehen; Wir sind einem erheblichen Wettbewerb auf dem Markt ausgesetzt, und sollten wir nicht in der Lage sein, im Wettbewerb um Besucherzahlen und Werbeausgaben effektiv gegen unsere Konkurrenten zu bestehen, könnte dies unserem Geschäft und unseren Betriebsergebnissen schaden; wir stützen uns bei der Berechnung bestimmter Leistungskennzahlen auf Daten von Dritten, und tatsächliche oder vermeintliche Ungenauigkeiten in diesen Kennzahlen können unserem Ruf schaden und sich negativ auf unser Geschäft auswirken; Änderungen an unseren bestehenden Inhalten und Diensten könnten dazu führen, dass wir keine Besucher und Werbekunden anziehen oder keine Einnahmen generieren; Wir erzielen den Großteil unserer Einnahmen aus Werbung, und das Versäumnis, neue Werbekunden zu gewinnen, der Verlust bestehender Werbekunden oder die Reduzierung bzw. das Versäumnis bestehender Werbekunden, ihre Werbebudgets aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen, können sich nachteilig auf unser Geschäft und unsere Betriebsergebnisse auswirken; Wir sind bei der Bereitstellung unserer Kerndienste auf Drittanbieter angewiesen, darunter Internetdienstanbieter, Werbenetzwerke und Rechenzentren; es wurden neue Technologien entwickelt, die bestimmte Online-Werbung blockieren oder unsere Fähigkeit zur Auslieferung von Werbung beeinträchtigen können, was unsere Geschäftsergebnisse beeinträchtigen könnte; Wir haben Anreize, einschließlich finanzieller Anreize, für Content-Ersteller angeboten und beabsichtigen, dies auch weiterhin zu tun, damit diese unserer Plattform beitreten. Diese Vereinbarungen können feste Zahlungsverpflichtungen beinhalten, die nicht von den tatsächlichen Einnahmen oder Leistungskennzahlen des jeweiligen Content-Erstellers abhängen, sondern auf unseren modellierten Finanzprognosen für diesen Ersteller basieren. Werden diese nicht erfüllt, kann dies unsere finanzielle Leistung, unsere Betriebsergebnisse und unsere Liquidität beeinträchtigen; Änderungen der Steuersätze, Änderungen der steuerlichen Behandlung von im E-Commerce tätigen Unternehmen, die Einführung neuer US-amerikanischer oder internationaler Steuergesetze oder das Entstehen zusätzlicher Steuerverbindlichkeiten können sich nachteilig auf unsere Finanzergebnisse auswirken; Compliance-Verpflichtungen, die durch neue Datenschutzgesetze, Gesetze zur Regulierung von Online-Videoplattformen, anderen Online-Plattformen und Online-Äußerungen in bestimmten Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind, oder durch Branchenpraktiken auferlegt werden, können sich nachteilig auf unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse auswirken; Wir können neu erlassenen Gesetzen und Vorschriften unterliegen, die Inhalte im Internet einschränken oder regulieren; Wir sind erheblichen regulatorischen, operativen, Compliance-, Datenschutz- und rechtlichen Risiken ausgesetzt, die mit Altersbeschränkungen oder Überprüfungsanforderungen sowie Gesetzen zur Online-Sicherheit von Kindern zusammenhängen, die in verschiedenen US-Bundesstaaten und ausländischen Rechtsordnungen erwogen oder erlassen wurden; Bezahlte Werbeauftritte unserer Content-Ersteller können uns regulatorischen Risiken, Haftungsrisiken und Compliance-Kosten aussetzen und infolgedessen unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse nachteilig beeinflussen; wir haben als börsennotiertes Unternehmen erheblich höhere Aufwendungen und Verwaltungslasten zu tragen und werden diese auch weiterhin tragen, was sich nachteilig auf unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Geschäftsergebnisse auswirken könnte; sowie jene zusätzlichen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die ausführlicher in den öffentlich zugänglichen Jahres- und Zwischenberichten von Northern Data sowie unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in unseren sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Wir beabsichtigen nicht und verpflichten uns, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, nicht, unsere zukunftsgerichteten Aussagen nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um künftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.



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