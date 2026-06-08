Amerikas Griff nach Seltenen Erden signalisiert einen neuen Wettlauf um Lieferketten

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Die Übernahmeofferte von Energy Fuels für Australian Strategic Materials und Gina Rineharts wachsendes Engagement im Sektor der Seltenen Erden verdeutlichen, wie sich strategische Rohstoffe von einer spekulativen Nische zu einer geopolitischen Priorität entwickeln.

Der globale Wettlauf um den Aufbau nicht-chinesischer Lieferketten für Seltene Erden hat eine neue, deutlich aggressivere Phase erreicht. Innerhalb weniger Tage haben zwei Entwicklungen diese Realität unterstrichen: Das US-Unternehmen Energy Fuels kündigte die Übernahme von Australian Strategic Materials (ASM) an, während das von Gina Rinehart unterstützte Unternehmen Arafura Rare Earths den Finanzierungsabschluss für sein lang erwartetes Nolans-Projekt im Northern Territory bekannt gab.

Gemeinsam verdeutlichen diese Transaktionen einen grundlegenden Wandel im Markt. Seltene Erden werden nicht länger ausschließlich als zyklische Bergbauwerte betrachtet, die von der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen abhängig sind. Stattdessen werden sie zunehmend als strategische Infrastruktur angesehen, die eng mit Verteidigungsindustrie, Industriepolitik und Energiesicherheit verknüpft ist.

Dieser Wandel verändert die Kapitalströme innerhalb der Branche, insbesondere zugunsten von Unternehmen, die westlich orientierte Lieferketten außerhalb Chinas aufbauen können.

Strategische Dringlichkeit ersetzt spekulative Euphorie

China dominiert weiterhin mehr als 80 Prozent der weltweiten Verarbeitung und Magnetproduktion von Seltenen Erden und verfügt damit über erheblichen Einfluss auf Industrien von Elektrofahrzeugen bis hin zu Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssystemen. Die jüngsten chinesischen Exportbeschränkungen für Technologien und Materialien im Bereich der Seltenen Erden haben die Sorgen in Washington, Canberra, Tokio und Brüssel über die Verwundbarkeit bestehender Lieferketten weiter verstärkt.

Die geplante Übernahme von Australian Strategic Materials durch Energy Fuels zeigt exemplarisch, wie westliche Regierungen und Unternehmen inzwischen vertikale Integration höher bewerten als isolierte Bergbauprojekte. Entscheidend war dabei nicht nur das Dubbo-Projekt von ASM in New South Wales, sondern vor allem die bestehende Metallisierungsanlage in Südkorea - eine der wenigen nicht-chinesischen Einrichtungen weltweit, die Seltene-Erden-Metalle und Legierungen im kommerziellen Maßstab produziert.

Diese Transaktion spiegelt ein übergeordnetes strategisches Ziel wider, das sich zunehmend in der Branche etabliert: die Integration von Bergbau, Separation, Raffination und Magnetherstellung in Lieferketten, die unabhängig von China funktionieren können.

Die gleiche Logik steht hinter der verstärkten Unterstützung von MP Materials durch die US-Regierung, dem japanischen Engagement bei Lynas Rare Earths sowie Australiens wachsender Rolle bei der Finanzierung kritischer Rohstoffprojekte.

Arafura zeigt das Modell staatlich unterstützter Entwicklung

Das Nolans-Projekt von Arafura Rare Earths bietet ein weiteres Beispiel dafür, wie die Entwicklung von Seltenen-Erden-Projekten zunehmend von staatlicher Unterstützung und strategischen Partnerschaften abhängt und weniger von traditionellen Rohstoffzyklen.

Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Milliarden AUD erhielt umfangreiche finanzielle Unterstützung, darunter Mittel von Export Finance Australia, der National Reconstruction Fund Corporation sowie der deutschen Förderbank KfW. Abnahmevereinbarungen mit Siemens Gamesa und Hyundai-Kia sichern bereits große Teile der künftigen Produktion von Neodym-Praseodym-Oxid, das für Permanentmagnete in Windkraftanlagen und Elektrofahrzeugen benötigt wird.

Das Projekt macht zugleich einen politischen Widerspruch sichtbar, der in der Branche zunehmend auffällt. Gina Rinehart, eine der lautstärksten Kritikerinnen von Netto-Null-Strategien und dem Ausbau erneuerbarer Energien in Australien, gehört gleichzeitig über Beteiligungen an Arafura, Lynas und weiteren Rohstoffunternehmen zu den größten Investoren im Bereich Seltene Erden und Batteriemetalle des Landes.

Dieser scheinbare Widerspruch ist jedoch weniger ideologischer als wirtschaftlicher Natur. Unabhängig von politischen Debatten betrachten westliche Regierungen Seltene Erden mittlerweile als strategische Vermögenswerte, die für industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit der Verteidigungsindustrie unverzichtbar sind.

Kapital fließt zu Größe und logistischer Stärke

Das wiedererstarkte Interesse von Investoren an Seltenen Erden wird zunehmend selektiver.

Der Markt belohnt verstärkt Projekte mit ausreichender Größe, geeigneter Metallurgie, guter Infrastruktur und glaubwürdigen Perspektiven für die Weiterverarbeitung, während rein explorative Frühphasenprojekte zunehmend Schwierigkeiten haben, Kapital zu beschaffen.

Lynas Rare Earths bleibt der Maßstab unter den nicht-chinesischen Produzenten, während MP Materials dank der Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums zu einem zentralen Pfeiler der amerikanischen Rohstoffstrategie geworden ist. Arafura zählt inzwischen zu den wenigen australischen Entwicklern, die noch in diesem Jahrzehnt die Produktion aufnehmen könnten.

Gleichzeitig ziehen neue Unternehmen strategisches Kapital an, sofern ihre Projekte Merkmale aufweisen, die mit etablierten Tier-1-Lagerstätten vergleichbar sind.

St George Mining gehört inzwischen zu den aufmerksam beobachteten aufstrebenden Akteuren, nachdem Hancock Prospecting in das Unternehmen und dessen Araxá-Projekt in Brasilien investiert hat. Das Unternehmen schloss kürzlich eine institutionelle Kapitalerhöhung über 72,5 Millionen AUD ab und positioniert Araxá als eines der größten Hartgestein-Vorkommen für Seltene Erden und Niob außerhalb Chinas.

Brasilien entwickelt sich zur strategischen Alternative

Was Araxá besonders interessant macht, ist nicht nur die Größe der Ressource, sondern auch die Lage und Infrastruktur.

Das Projekt befindet sich im Bundesstaat Minas Gerais, einer der traditionsreichsten Bergbauregionen Brasiliens, in unmittelbarer Nähe bestehender Industrieanlagen und Verkehrsinfrastruktur. Nach Angaben von St George weist die Lagerstätte geologische Ähnlichkeiten zu den Weltklasse-Projekten Mt Weld von Lynas und Mountain Pass von MP Materials auf.

Die jüngste Ressourcenschätzung weist 70,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06 Prozent TREO sowie bedeutende Niob-Mineralisierungen aus. Besonders wichtig ist, dass die Lagerstätte oberflächennah liegt, einfach abzubauen ist und sich potenziell für kostengünstigen Tagebau mit geringem Abraumverhältnis eignet - Eigenschaften, die Investoren in einem Sektor schätzen, der nach wie vor von hoher Verarbeitungs- und Kapitalintensität geprägt ist.

Darüber hinaus hat das Unternehmen frühzeitig Beziehungen zu potenziellen Weiterverarbeitern aufgebaut. Partnerschaften im Zusammenhang mit Magnetherstellungsinitiativen in Brasilien, den USA und Europa spiegeln den breiteren Trend hin zu integrierten Lieferketten wider.

Das ist bedeutsam, weil die Märkte für Seltene Erden zunehmend nicht nur die Geologie, sondern auch die strategische Einbindung in zukünftige Lieferketten bewerten.

Seltene Erden werden zu Instrumenten der Industriepolitik

Die übergeordnete Entwicklung besteht darin, dass Seltene Erden zunehmend in dieselbe Kategorie fallen wie Halbleiter, Uran oder die Verteidigungsindustrie - Bereiche, in denen staatliche Politik, geopolitische Allianzen und industrielle Resilienz die Bewertungen maßgeblich beeinflussen.

Das bedeutet nicht, dass die Risiken verschwunden sind. Die Verarbeitung von Seltenen Erden bleibt technisch anspruchsvoll, kapitalintensiv und anfällig für Preisschwankungen. Finanzierungsprobleme, Genehmigungsverfahren und Engpässe in der Weiterverarbeitung stellen weiterhin Herausforderungen dar.

Die Richtung ist jedoch klar.

Regierungen unterstützen heute Projekte, die früher kaum Zugang zu kommerziellem Kapital hatten. Strategische Investoren übernehmen größere Ankerbeteiligungen. Westliche Industrieunternehmen sichern sich langfristige Lieferverträge oft Jahre vor Produktionsbeginn.

Für Unternehmen mit glaubwürdigen Lagerstätten, skalierbarer Metallurgie und Zugang zu politisch stabilen Jurisdiktionen verändert sich das Investitionsumfeld grundlegend.

Die jüngsten Transaktionen rund um Energy Fuels, Arafura und Hancock Prospecting deuten darauf hin, dass der Markt zunehmend zwischen spekulativem Engagement im Bereich Seltene Erden und Projekten unterscheidet, die tatsächlich Teil einer langfristigen strategischen Lieferkette werden können.

Diese Unterscheidung könnte entscheidend dafür sein, welche Unternehmen sich als die nächste Generation global relevanter Produzenten etablieren.

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Quellen

https://www.afr.com/companies/mining/us-takeover-of-aussie-rare-earths-minnow-part-of-global-tussle-2026051

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-arafura-rare-earths-375m-fundraising-20260522-p5zzq8

https://reneweconomy.com.au/australias-richest-anti-renewables-campaigner-backs-giant-mine-selling-rare-earths-for-wind-turbines/

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-asx-listed-brazil-rare-earths-hopeful-20251013-p5n211

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