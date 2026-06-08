Der DAX hat am Freitag weitere Verluste hinnehmen müssen. Der deutsche Leitindex verlor 0,8 Prozent auf 24.759,05 Punkte. Auf Wochensicht summierten sich die Verluste sogar auf 1,4 Prozent. Und auch der Start in die neue Woche sind weniger freundlich aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen ein Prozent tiefer auf 24.500 Punkte.Im Fokus steht einmal mehr die Lage im Nahen Osten. Die Spannungen haben dort zuletzt wieder klar zugenommen. Erstmals seit rund zwei Monaten hat der Iran Israel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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