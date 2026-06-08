Genf - Temenos übernimmt das Zürcher Fintech-Unternehmen Additiv. Der Genfer Bankensoftwarehersteller will somit sein Angebot im Bereich Vermögensverwaltung und die KI-gesteuerte schnelle Zusammenstellung von Finanzdienstleistungen ausbauen. Das Westschweizer Unternehmen erwirbt 100 Prozent von Additiv, je rund 50 Prozent in bar und rund 50 Prozent in Aktien, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Transaktion unterliege den üblichen Abschlussbedingungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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