Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Verkauf von Walor Precision Turning von Reed Capital- Führender Anbieter von hochpräzisen gedrehten Metallkomponenten - Ausgliederung des Walor-Geschäftsbereichs Präzisionsdreherei und passive Sicherheit - Umsatz von ca. EUR 55 Mio. - Abschluss voraussichtlich im Sommer 2026
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat von Reed Capital ein unwiderrufliches Angebot zum Verkauf von Walor Precision Turning, einem Teil der Walor Gruppe, erhalten. Der Abschluss der Transaktion wird für Sommer 2026 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Arbeitnehmervertreter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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