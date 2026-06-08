Im italienischen Bankensektor nimmt die Konsolidierungswelle weiter Fahrt auf. Nachdem Banco BPM am Wochenende eine Fusion unter Gleichen mit der Banca Monte dei Paschi di Siena vorgeschlagen hatte, konterte Intesa Sanpaolo nun mit einem Übernahmeangebot im Volumen von 30,66 Mrd. €.
Intesa bietet für jeweils zehn Monte-dei-Paschi-Aktien 16 eigene Aktien sowie zusätzlich 1 € je Aktie in bar. Auf Basis der Schlusskurse vom Freitag bewertet das Angebot Monte dei Paschi mit 10,09 € je Aktie und liegt damit rund 13 % über dem vorherigen Börsenkurs.
Damit liefern sich Intesa und Banco BPM einen offenen Wettbewerb um die Kontrolle über die traditionsreiche Bank aus Siena, die als älteste noch bestehende Bank der Welt gilt. Banco BPM hatte erst am Sonntag Gespräche über eine Fusion vorgeschlagen. Durch den Zusammenschluss würde eine Bankengruppe mit einem Marktwert von mehr als 50 Mrd. € entstehen.
Wir hatten vor zwei Wochen im Parkettgeflüster des Aktionärsbriefes auf die potenzielle Übernahme hingewiesen. Bitte an Bord bleiben.
Volker Schulz
Redaktionsleiter
Intesa bietet für jeweils zehn Monte-dei-Paschi-Aktien 16 eigene Aktien sowie zusätzlich 1 € je Aktie in bar. Auf Basis der Schlusskurse vom Freitag bewertet das Angebot Monte dei Paschi mit 10,09 € je Aktie und liegt damit rund 13 % über dem vorherigen Börsenkurs.
Damit liefern sich Intesa und Banco BPM einen offenen Wettbewerb um die Kontrolle über die traditionsreiche Bank aus Siena, die als älteste noch bestehende Bank der Welt gilt. Banco BPM hatte erst am Sonntag Gespräche über eine Fusion vorgeschlagen. Durch den Zusammenschluss würde eine Bankengruppe mit einem Marktwert von mehr als 50 Mrd. € entstehen.
Wir hatten vor zwei Wochen im Parkettgeflüster des Aktionärsbriefes auf die potenzielle Übernahme hingewiesen. Bitte an Bord bleiben.
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