Die Papiere der beiden wichtigsten Speicherchip-Hersteller Samsung und SK Hynix sind in der abgelaufenen Handelswoche kräftig unter Druck gekommen. Am Montag verzeichnen sie erneut Verluste und sorgen so auch an den westlichen Märkten für rote Vorzeichen. Das dürfte allerdings erst der Anfang vom Ende sein.Der südkoreanische Leitindex (KOSPI) hat sich von Anfang des Jahres bis Ende Mai mehr als verdoppelt. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die beiden Schwergewichte SK Hynix und Samsung, welche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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