Zürich - ABB-Chef Morten Wierod hat vor einem deutlichen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit Europas und möglichen Massenentlassungen gewarnt. Europa müsse dringend deregulieren, sagte der CEO des Schweizer Technologiekonzerns in einem Gespräch mit der «Financial Times». Andernfalls drohe eine grössere Krise mit «Massenarbeitslosigkeit». Wierod kritisierte gemäss dem Beitrag vom Sonntagabend, dass europäische Gesetzgeber bei Reformen «kein Gefühl der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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