SAP gehörte mit einem Kursplus von fast fünf Prozent zu den stärksten DAX-Werten, da Anleger verstärkt von Halbleiter- in Softwareaktien umschichten. Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie durch positive Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang, der SAP als möglichen Profiteur des anhaltenden KI-Booms hervorhob. Trotz erheblicher Verluste in den vergangenen zwölf Monaten sehen Investoren nun Anzeichen einer Stabilisierung und setzen auf neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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