Die EU-Kommission hat den Verkauf der BASF-Lacksparte an den Finanzinvestor Carlyle genehmigt, verlangt jedoch den Verkauf des Polysulfid-Geschäfts von Nouryon, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen. Für BASF bringt die Entscheidung wichtige Planungssicherheit und einen erwarteten Mittelzufluss von rund 5,8 Milliarden Euro, der den laufenden Konzernumbau und Investitionen in Wachstumsprojekte unterstützen soll. Analysten bewerten die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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