DJ BASF bestätigt Ziele für neuen China-Verbund Zhanjiang

DOW JONES--BASF hat die Finanzziele für den kürzlich eröffneten neuen chinesischen Verbundstandort der BASF im südchinesischen Zhanjiang bestätigt. In diesem Jahr wird angesichts der einsetzenden Abschreibungen und wegen der Anlaufkosten noch mit einem leicht negativen bereinigten EBITDA gerechnet, ab 2027 werde der Ergebnisbeitrag aber positiv ausfallen, heißt es in einer aktuellen Analystenpräsentation. Der Chemieriese rechnet für den insgesamt 8,7 Milliarden Euro teuren Verbundstandort ab diesem Jahr mit jährlichen Abschreibungen von mehr als 500 Millionen Euro.

2030 will der Konzern auf dem wachstumsstärksten Chemiemarkt der Welt dann vor Ort 4,0 bis 5,0 Milliarden Euro Umsatz und 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro bereinigtes EBITDA erwirtschaften.

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June 08, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)

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