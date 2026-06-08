Die Aktienmärkte haben in den letzten Handelstagen Schlagseite bekommen. Die KI-Rallye hat nach dem Broadcom-Zahlendebakel einen massiven Dämpfer erhalten. Der Technologiesektor leidet jedoch auch noch unter der um sich greifenden Zinsangst. Diese hatte der starke US-Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Freitag veröffentlicht wurde, weiter angeheizt. Die Auswirkungen der US-Jobdaten sind verheerend. Anleiherenditen bekamen Oberwasser. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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