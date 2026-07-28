Mit dem Tagebau Hambach betreibt RWE im Rheinischen Revier die größte Braunkohlegrube Europas. Bis Ende 2029 darf der Konzern dort noch Kohle fördern. Parallel dazu investiert RWE auf der Fläche in die Energiewende: Das Unternehmen hat jetzt auf Höhe der Gemeinde Niederzier im Kreis Düren mit dem Bau eines Batterie-Großspeichers begonnen. Auf einer Fläche von drei Hektar installiert RWE insgesamt 128 Lithium-Ionen-Batterie-Container, die zusammen eine Leistung von 236 Megawatt und eine Kapazität von 470 Megawattstunden haben. Die ersten Container wurden jetzt angeliefert. Zuvor hat RWE seit Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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