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Dow Jones News
08.06.2026 12:03 Uhr
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(1)

POS-Transaction in Own Shares -2-

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
08-Jun-2026 / 10:32 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

8 June 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 1 June 2026 to 5 June 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Volume-weighted average price    Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
             (pence per share)          volume     share (p)       share (p) 

1 June 2026  LSE   143.9240p              33,093     144.8000p       142.4000p 
 
2 June 2026  LSE   141.2866p              30,989     146.6000p       138.6000p 
 
3 June 2026  LSE   135.9371p              34,582     138.8000p       134.0000p 
 
4 June 2026  LSE   136.8751p              35,567     140.0000p       132.0000p 
 
5 June 2026  LSE   138.8713p              35,418     140.8000p       137.4000p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 7,617,859 of its Ordinary Shares in treasury and has 297,123,717 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 297,123,717 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date     Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
       purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
01 June 2026 572            143.80        08:35:23        00396429236TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 341            143.80        08:35:23        00396429235TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 261            143.80        08:43:51        00396431749TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 195            143.80        08:43:51        00396431748TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 536            144.20        08:50:38        00396433103TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 19            143.60        09:05:22        00396438135TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 52            143.60        09:11:15        00396441237TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 177            143.60        09:16:07        00396443797TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 20            144.40        09:20:26        00396446218TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 971            144.40        09:20:26        00396446217TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 535            144.00        09:20:26        00396446219TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 248            143.60        09:20:26        00396446222TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 169            143.60        09:20:26        00396446221TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 118            143.60        09:20:26        00396446220TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 52            143.40        10:34:15        00396495368TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 205            144.00        10:35:11        00396496079TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 543            143.80        10:46:25        00396504034TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1             143.40        10:54:43        00396509684TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 52            143.80        11:21:04        00396512129TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1             143.80        11:29:25        00396512981TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 12            143.80        11:36:40        00396513277TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 576            144.40        11:49:46        00396514028TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1624           144.40        11:49:46        00396514027TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 11            144.40        11:49:46        00396514026TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 314            144.40        11:49:46        00396514025TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 3             144.20        12:00:00        00396514471TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1             144.00        12:06:50        00396514820TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1             144.20        12:39:14        00396515959TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 52            144.20        12:50:56        00396516612TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 97            144.80        12:53:53        00396516760TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 149            144.80        12:53:53        00396516759TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 61            144.40        13:08:51        00396517327TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 4             144.40        13:08:51        00396517328TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 65            144.40        13:13:41        00396517496TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 466            144.40        13:13:41        00396517495TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 523            144.20        13:14:01        00396517516TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 195            144.60        13:14:38        00396517549TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1130           144.60        14:11:09        00396520434TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1370           144.60        14:11:32        00396520522TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 3550           144.60        14:11:51        00396520562TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1198           144.60        14:11:51        00396520561TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1084           144.20        14:11:55        00396520585TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1093           143.60        14:12:51        00396521106TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 520            143.40        14:12:52        00396521109TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 372            143.20        14:13:56        00396521273TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 543            143.80        14:14:55        00396521449TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 555            143.80        14:20:24        00396521808TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1109           143.80        14:20:24        00396521807TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1674           143.60        14:20:24        00396521809TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 520            143.60        14:30:06        00396522682TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 524            143.60        14:30:15        00396522757TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1075           143.80        14:39:26        00396524287TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 518            143.80        14:40:55        00396524483TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1             143.80        14:41:01        00396524519TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 517            143.80        14:41:01        00396524518TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 529            143.80        14:48:35        00396525733TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 565            143.60        14:51:47        00396526389TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 1             143.40        15:05:05        00396527654TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 237            143.40        15:07:18        00396527803TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 864            143.40        15:07:18        00396527804TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 254            143.60        15:16:57        00396528720TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 13            143.60        15:16:57        00396528721TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 254            143.60        15:17:06        00396528748TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 269            143.60        15:17:06        00396528747TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 05:32 ET (09:32 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -2- 

01 June 2026 522            143.20        15:19:42        00396529090TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 518            143.00        15:23:06        00396529414TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 320            142.60        15:26:30        00396529682TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 16            142.60        15:26:30        00396529683TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 519            143.00        15:33:03        00396530474TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 562            142.80        15:33:04        00396530475TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 525            142.60        15:34:05        00396530616TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 529            142.40        15:48:01        00396531745TRLO1   XLON 
 
01 June 2026 21            142.40        16:16:52        00396534496TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 505            144.80        08:56:04        00396660751TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 14            144.80        08:56:04        00396660752TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 200            145.80        08:56:14        00396660838TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 1399           146.60        08:56:26        00396660936TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 1089           146.20        08:56:42        00396661077TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 567            145.00        08:57:14        00396661334TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 30            144.80        09:00:35        00396662816TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 539            145.00        09:16:52        00396671222TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 553            144.40        09:20:23        00396673399TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 529            143.60        09:30:16        00396679667TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 543            143.00        10:00:42        00396702176TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 528            143.20        10:33:15        00396721862TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 528            143.20        10:43:20        00396726572TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 1             142.60        10:43:20        00396726573TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 527            142.60        12:05:35        00396736852TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 860            142.40        12:05:35        00396736853TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 860            142.40        12:05:35        00396736854TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 200            142.40        12:18:04        00396737286TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 1000           142.00        12:18:04        00396737287TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 1673           142.00        12:18:04        00396737288TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 565            141.60        12:26:22        00396737640TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 542            141.00        12:26:24        00396737641TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 566            140.80        13:01:23        00396738602TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 540            140.80        13:01:23        00396738603TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 540            140.40        13:01:23        00396738604TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 543            140.80        13:19:21        00396739181TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 1076           140.60        13:26:06        00396739424TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 544            140.40        13:30:58        00396739611TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 543            140.40        13:30:58        00396739612TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 544            140.40        13:30:58        00396739613TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 533            140.20        13:37:35        00396739827TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 562            139.60        13:39:03        00396739894TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 568            139.20        13:39:18        00396739899TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 566            139.40        14:08:34        00396740970TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 536            139.40        14:49:58        00396743915TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 535            139.40        14:55:48        00396744316TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 535            139.60        15:10:28        00396745583TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 534            139.60        15:10:28        00396745584TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 546            139.40        15:20:39        00396746333TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 546            139.40        15:20:39        00396746334TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 1087           139.20        15:21:20        00396746365TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 520            139.20        15:25:34        00396746667TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 1420           139.20        15:25:34        00396746668TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 1070           138.80        15:31:23        00396747124TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 552            138.60        15:50:41        00396748466TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 553            138.60        15:50:41        00396748467TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 552            138.60        15:50:41        00396748468TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 1107           139.00        16:10:43        00396749866TRLO1   XLON 
 
02 June 2026 519            138.80        16:16:50        00396750318TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 520            137.40        08:13:13        00396843207TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 549            136.40        08:13:39        00396843357TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 541            136.20        08:30:25        00396848938TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 536            137.40        08:34:19        00396850341TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 552            137.40        08:40:13        00396851712TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 538            137.60        08:58:10        00396856038TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 524            138.00        09:09:52        00396859349TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 558            138.80        09:38:58        00396867284TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 557            138.60        09:41:41        00396868014TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 1             138.60        09:41:41        00396868015TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 557            138.00        09:48:20        00396869866TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 1             138.00        09:48:20        00396869867TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 565            138.00        10:17:36        00396881442TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 1129           137.80        10:41:18        00396890594TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 1111           137.40        10:48:44        00396894546TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 81            136.60        11:03:33        00396902074TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 1684           137.80        11:31:00        00396903231TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 560            137.40        11:40:13        00396904286TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 1125           136.80        12:56:23        00396907069TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 562            136.80        12:56:23        00396907070TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 562            136.80        12:56:23        00396907071TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 562            136.60        13:01:36        00396907239TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 526            136.00        13:27:23        00396907950TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 546            135.60        13:54:00        00396908775TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 548            135.60        14:20:31        00396909756TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 562            135.60        14:22:58        00396909827TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 2571           135.40        14:22:58        00396909828TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 1075           135.60        14:35:37        00396910476TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 537            135.60        14:35:37        00396910477TRLO1   XLON 
 
03 June 2026 564            135.40        14:35:37        00396910478TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 05:32 ET (09:32 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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