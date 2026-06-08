POS-Transaction in Own Shares -3

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 08-Jun-2026 / 10:32 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 8 June 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 1 June 2026 to 5 June 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 1 June 2026 LSE 143.9240p 33,093 144.8000p 142.4000p 2 June 2026 LSE 141.2866p 30,989 146.6000p 138.6000p 3 June 2026 LSE 135.9371p 34,582 138.8000p 134.0000p 4 June 2026 LSE 136.8751p 35,567 140.0000p 132.0000p 5 June 2026 LSE 138.8713p 35,418 140.8000p 137.4000p
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 7,617,859 of its Ordinary Shares in treasury and has 297,123,717 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 297,123,717 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 01 June 2026 572 143.80 08:35:23 00396429236TRLO1 XLON 01 June 2026 341 143.80 08:35:23 00396429235TRLO1 XLON 01 June 2026 261 143.80 08:43:51 00396431749TRLO1 XLON 01 June 2026 195 143.80 08:43:51 00396431748TRLO1 XLON 01 June 2026 536 144.20 08:50:38 00396433103TRLO1 XLON 01 June 2026 19 143.60 09:05:22 00396438135TRLO1 XLON 01 June 2026 52 143.60 09:11:15 00396441237TRLO1 XLON 01 June 2026 177 143.60 09:16:07 00396443797TRLO1 XLON 01 June 2026 20 144.40 09:20:26 00396446218TRLO1 XLON 01 June 2026 971 144.40 09:20:26 00396446217TRLO1 XLON 01 June 2026 535 144.00 09:20:26 00396446219TRLO1 XLON 01 June 2026 248 143.60 09:20:26 00396446222TRLO1 XLON 01 June 2026 169 143.60 09:20:26 00396446221TRLO1 XLON 01 June 2026 118 143.60 09:20:26 00396446220TRLO1 XLON 01 June 2026 52 143.40 10:34:15 00396495368TRLO1 XLON 01 June 2026 205 144.00 10:35:11 00396496079TRLO1 XLON 01 June 2026 543 143.80 10:46:25 00396504034TRLO1 XLON 01 June 2026 1 143.40 10:54:43 00396509684TRLO1 XLON 01 June 2026 52 143.80 11:21:04 00396512129TRLO1 XLON 01 June 2026 1 143.80 11:29:25 00396512981TRLO1 XLON 01 June 2026 12 143.80 11:36:40 00396513277TRLO1 XLON 01 June 2026 576 144.40 11:49:46 00396514028TRLO1 XLON 01 June 2026 1624 144.40 11:49:46 00396514027TRLO1 XLON 01 June 2026 11 144.40 11:49:46 00396514026TRLO1 XLON 01 June 2026 314 144.40 11:49:46 00396514025TRLO1 XLON 01 June 2026 3 144.20 12:00:00 00396514471TRLO1 XLON 01 June 2026 1 144.00 12:06:50 00396514820TRLO1 XLON 01 June 2026 1 144.20 12:39:14 00396515959TRLO1 XLON 01 June 2026 52 144.20 12:50:56 00396516612TRLO1 XLON 01 June 2026 97 144.80 12:53:53 00396516760TRLO1 XLON 01 June 2026 149 144.80 12:53:53 00396516759TRLO1 XLON 01 June 2026 61 144.40 13:08:51 00396517327TRLO1 XLON 01 June 2026 4 144.40 13:08:51 00396517328TRLO1 XLON 01 June 2026 65 144.40 13:13:41 00396517496TRLO1 XLON 01 June 2026 466 144.40 13:13:41 00396517495TRLO1 XLON 01 June 2026 523 144.20 13:14:01 00396517516TRLO1 XLON 01 June 2026 195 144.60 13:14:38 00396517549TRLO1 XLON 01 June 2026 1130 144.60 14:11:09 00396520434TRLO1 XLON 01 June 2026 1370 144.60 14:11:32 00396520522TRLO1 XLON 01 June 2026 3550 144.60 14:11:51 00396520562TRLO1 XLON 01 June 2026 1198 144.60 14:11:51 00396520561TRLO1 XLON 01 June 2026 1084 144.20 14:11:55 00396520585TRLO1 XLON 01 June 2026 1093 143.60 14:12:51 00396521106TRLO1 XLON 01 June 2026 520 143.40 14:12:52 00396521109TRLO1 XLON 01 June 2026 372 143.20 14:13:56 00396521273TRLO1 XLON 01 June 2026 543 143.80 14:14:55 00396521449TRLO1 XLON 01 June 2026 555 143.80 14:20:24 00396521808TRLO1 XLON 01 June 2026 1109 143.80 14:20:24 00396521807TRLO1 XLON 01 June 2026 1674 143.60 14:20:24 00396521809TRLO1 XLON 01 June 2026 520 143.60 14:30:06 00396522682TRLO1 XLON 01 June 2026 524 143.60 14:30:15 00396522757TRLO1 XLON 01 June 2026 1075 143.80 14:39:26 00396524287TRLO1 XLON 01 June 2026 518 143.80 14:40:55 00396524483TRLO1 XLON 01 June 2026 1 143.80 14:41:01 00396524519TRLO1 XLON 01 June 2026 517 143.80 14:41:01 00396524518TRLO1 XLON 01 June 2026 529 143.80 14:48:35 00396525733TRLO1 XLON 01 June 2026 565 143.60 14:51:47 00396526389TRLO1 XLON 01 June 2026 1 143.40 15:05:05 00396527654TRLO1 XLON 01 June 2026 237 143.40 15:07:18 00396527803TRLO1 XLON 01 June 2026 864 143.40 15:07:18 00396527804TRLO1 XLON 01 June 2026 254 143.60 15:16:57 00396528720TRLO1 XLON 01 June 2026 13 143.60 15:16:57 00396528721TRLO1 XLON 01 June 2026 254 143.60 15:17:06 00396528748TRLO1 XLON 01 June 2026 269 143.60 15:17:06 00396528747TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 08, 2026 05:32 ET (09:32 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -2-
01 June 2026 522 143.20 15:19:42 00396529090TRLO1 XLON 01 June 2026 518 143.00 15:23:06 00396529414TRLO1 XLON 01 June 2026 320 142.60 15:26:30 00396529682TRLO1 XLON 01 June 2026 16 142.60 15:26:30 00396529683TRLO1 XLON 01 June 2026 519 143.00 15:33:03 00396530474TRLO1 XLON 01 June 2026 562 142.80 15:33:04 00396530475TRLO1 XLON 01 June 2026 525 142.60 15:34:05 00396530616TRLO1 XLON 01 June 2026 529 142.40 15:48:01 00396531745TRLO1 XLON 01 June 2026 21 142.40 16:16:52 00396534496TRLO1 XLON 02 June 2026 505 144.80 08:56:04 00396660751TRLO1 XLON 02 June 2026 14 144.80 08:56:04 00396660752TRLO1 XLON 02 June 2026 200 145.80 08:56:14 00396660838TRLO1 XLON 02 June 2026 1399 146.60 08:56:26 00396660936TRLO1 XLON 02 June 2026 1089 146.20 08:56:42 00396661077TRLO1 XLON 02 June 2026 567 145.00 08:57:14 00396661334TRLO1 XLON 02 June 2026 30 144.80 09:00:35 00396662816TRLO1 XLON 02 June 2026 539 145.00 09:16:52 00396671222TRLO1 XLON 02 June 2026 553 144.40 09:20:23 00396673399TRLO1 XLON 02 June 2026 529 143.60 09:30:16 00396679667TRLO1 XLON 02 June 2026 543 143.00 10:00:42 00396702176TRLO1 XLON 02 June 2026 528 143.20 10:33:15 00396721862TRLO1 XLON 02 June 2026 528 143.20 10:43:20 00396726572TRLO1 XLON 02 June 2026 1 142.60 10:43:20 00396726573TRLO1 XLON 02 June 2026 527 142.60 12:05:35 00396736852TRLO1 XLON 02 June 2026 860 142.40 12:05:35 00396736853TRLO1 XLON 02 June 2026 860 142.40 12:05:35 00396736854TRLO1 XLON 02 June 2026 200 142.40 12:18:04 00396737286TRLO1 XLON 02 June 2026 1000 142.00 12:18:04 00396737287TRLO1 XLON 02 June 2026 1673 142.00 12:18:04 00396737288TRLO1 XLON 02 June 2026 565 141.60 12:26:22 00396737640TRLO1 XLON 02 June 2026 542 141.00 12:26:24 00396737641TRLO1 XLON 02 June 2026 566 140.80 13:01:23 00396738602TRLO1 XLON 02 June 2026 540 140.80 13:01:23 00396738603TRLO1 XLON 02 June 2026 540 140.40 13:01:23 00396738604TRLO1 XLON 02 June 2026 543 140.80 13:19:21 00396739181TRLO1 XLON 02 June 2026 1076 140.60 13:26:06 00396739424TRLO1 XLON 02 June 2026 544 140.40 13:30:58 00396739611TRLO1 XLON 02 June 2026 543 140.40 13:30:58 00396739612TRLO1 XLON 02 June 2026 544 140.40 13:30:58 00396739613TRLO1 XLON 02 June 2026 533 140.20 13:37:35 00396739827TRLO1 XLON 02 June 2026 562 139.60 13:39:03 00396739894TRLO1 XLON 02 June 2026 568 139.20 13:39:18 00396739899TRLO1 XLON 02 June 2026 566 139.40 14:08:34 00396740970TRLO1 XLON 02 June 2026 536 139.40 14:49:58 00396743915TRLO1 XLON 02 June 2026 535 139.40 14:55:48 00396744316TRLO1 XLON 02 June 2026 535 139.60 15:10:28 00396745583TRLO1 XLON 02 June 2026 534 139.60 15:10:28 00396745584TRLO1 XLON 02 June 2026 546 139.40 15:20:39 00396746333TRLO1 XLON 02 June 2026 546 139.40 15:20:39 00396746334TRLO1 XLON 02 June 2026 1087 139.20 15:21:20 00396746365TRLO1 XLON 02 June 2026 520 139.20 15:25:34 00396746667TRLO1 XLON 02 June 2026 1420 139.20 15:25:34 00396746668TRLO1 XLON 02 June 2026 1070 138.80 15:31:23 00396747124TRLO1 XLON 02 June 2026 552 138.60 15:50:41 00396748466TRLO1 XLON 02 June 2026 553 138.60 15:50:41 00396748467TRLO1 XLON 02 June 2026 552 138.60 15:50:41 00396748468TRLO1 XLON 02 June 2026 1107 139.00 16:10:43 00396749866TRLO1 XLON 02 June 2026 519 138.80 16:16:50 00396750318TRLO1 XLON 03 June 2026 520 137.40 08:13:13 00396843207TRLO1 XLON 03 June 2026 549 136.40 08:13:39 00396843357TRLO1 XLON 03 June 2026 541 136.20 08:30:25 00396848938TRLO1 XLON 03 June 2026 536 137.40 08:34:19 00396850341TRLO1 XLON 03 June 2026 552 137.40 08:40:13 00396851712TRLO1 XLON 03 June 2026 538 137.60 08:58:10 00396856038TRLO1 XLON 03 June 2026 524 138.00 09:09:52 00396859349TRLO1 XLON 03 June 2026 558 138.80 09:38:58 00396867284TRLO1 XLON 03 June 2026 557 138.60 09:41:41 00396868014TRLO1 XLON 03 June 2026 1 138.60 09:41:41 00396868015TRLO1 XLON 03 June 2026 557 138.00 09:48:20 00396869866TRLO1 XLON 03 June 2026 1 138.00 09:48:20 00396869867TRLO1 XLON 03 June 2026 565 138.00 10:17:36 00396881442TRLO1 XLON 03 June 2026 1129 137.80 10:41:18 00396890594TRLO1 XLON 03 June 2026 1111 137.40 10:48:44 00396894546TRLO1 XLON 03 June 2026 81 136.60 11:03:33 00396902074TRLO1 XLON 03 June 2026 1684 137.80 11:31:00 00396903231TRLO1 XLON 03 June 2026 560 137.40 11:40:13 00396904286TRLO1 XLON 03 June 2026 1125 136.80 12:56:23 00396907069TRLO1 XLON 03 June 2026 562 136.80 12:56:23 00396907070TRLO1 XLON 03 June 2026 562 136.80 12:56:23 00396907071TRLO1 XLON 03 June 2026 562 136.60 13:01:36 00396907239TRLO1 XLON 03 June 2026 526 136.00 13:27:23 00396907950TRLO1 XLON 03 June 2026 546 135.60 13:54:00 00396908775TRLO1 XLON 03 June 2026 548 135.60 14:20:31 00396909756TRLO1 XLON 03 June 2026 562 135.60 14:22:58 00396909827TRLO1 XLON 03 June 2026 2571 135.40 14:22:58 00396909828TRLO1 XLON 03 June 2026 1075 135.60 14:35:37 00396910476TRLO1 XLON 03 June 2026 537 135.60 14:35:37 00396910477TRLO1 XLON 03 June 2026 564 135.40 14:35:37 00396910478TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 08, 2026 05:32 ET (09:32 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -3-
03 June 2026 567 135.40 14:43:43 00396910893TRLO1 XLON 03 June 2026 139 135.20 14:43:51 00396910918TRLO1 XLON 03 June 2026 191 135.20 14:43:51 00396910919TRLO1 XLON 03 June 2026 13 135.20 14:43:51 00396910920TRLO1 XLON 03 June 2026 2 135.20 14:43:51 00396910921TRLO1 XLON 03 June 2026 345 135.00 14:46:04 00396911104TRLO1 XLON 03 June 2026 198 135.00 14:46:04 00396911105TRLO1 XLON 03 June 2026 542 135.00 14:46:04 00396911106TRLO1 XLON 03 June 2026 1080 135.80 14:55:17 00396911759TRLO1 XLON 03 June 2026 139 135.40 14:55:42 00396911813TRLO1 XLON 03 June 2026 521 135.40 14:55:42 00396911814TRLO1 XLON 03 June 2026 382 135.40 14:55:42 00396911815TRLO1 XLON 03 June 2026 532 135.20 15:07:43 00396912708TRLO1 XLON 03 June 2026 559 134.40 15:16:58 00396913514TRLO1 XLON 03 June 2026 519 134.20 15:19:10 00396913839TRLO1 XLON 03 June 2026 543 134.20 15:19:10 00396913840TRLO1 XLON 03 June 2026 253 134.40 15:22:52 00396914223TRLO1 XLON 03 June 2026 849 134.40 15:22:52 00396914225TRLO1 XLON 03 June 2026 253 134.40 15:22:52 00396914226TRLO1 XLON 03 June 2026 535 134.20 15:35:30 00396915397TRLO1 XLON 03 June 2026 535 134.20 15:35:30 00396915398TRLO1 XLON 03 June 2026 534 134.20 15:35:30 00396915399TRLO1 XLON 03 June 2026 566 134.00 15:43:07 00396916098TRLO1 XLON 03 June 2026 566 134.00 15:43:07 00396916099TRLO1 XLON 03 June 2026 543 134.60 15:43:12 00396916208TRLO1 XLON 03 June 2026 1053 134.60 15:47:06 00396916724TRLO1 XLON 03 June 2026 102 134.80 16:02:11 00396917764TRLO1 XLON 03 June 2026 263 134.80 16:02:56 00396917817TRLO1 XLON 03 June 2026 43 135.00 16:07:03 00396918095TRLO1 XLON 03 June 2026 1098 134.80 16:07:06 00396918106TRLO1 XLON 03 June 2026 529 134.60 16:10:32 00396918380TRLO1 XLON 03 June 2026 284 134.40 16:11:21 00396918450TRLO1 XLON 04 June 2026 269 136.00 09:33:39 00397153260TRLO1 XLON 04 June 2026 1204 135.40 09:33:39 00397153261TRLO1 XLON 04 June 2026 376 135.00 09:33:39 00397153263TRLO1 XLON 04 June 2026 757 135.00 09:33:39 00397153264TRLO1 XLON 04 June 2026 123 135.40 09:33:39 00397153265TRLO1 XLON 04 June 2026 412 135.40 09:33:39 00397153266TRLO1 XLON 04 June 2026 1133 135.20 09:33:39 00397153267TRLO1 XLON 04 June 2026 570 135.00 09:33:40 00397153278TRLO1 XLON 04 June 2026 556 134.80 09:33:40 00397153279TRLO1 XLON 04 June 2026 558 134.20 09:39:26 00397159844TRLO1 XLON 04 June 2026 558 134.20 09:39:26 00397159845TRLO1 XLON 04 June 2026 583 134.00 09:40:58 00397161705TRLO1 XLON 04 June 2026 287 134.00 09:49:43 00397172566TRLO1 XLON 04 June 2026 264 134.00 09:49:43 00397172567TRLO1 XLON 04 June 2026 588 133.20 09:54:34 00397178176TRLO1 XLON 04 June 2026 306 132.60 09:54:34 00397178177TRLO1 XLON 04 June 2026 86 132.60 09:54:34 00397178178TRLO1 XLON 04 June 2026 56 132.60 11:00:52 00397256539TRLO1 XLON 04 June 2026 452 132.60 11:04:09 00397256644TRLO1 XLON 04 June 2026 45 132.60 11:04:09 00397256645TRLO1 XLON 04 June 2026 56 132.60 11:04:09 00397256646TRLO1 XLON 04 June 2026 555 132.40 11:04:09 00397256647TRLO1 XLON 04 June 2026 95 132.00 11:04:19 00397256652TRLO1 XLON 04 June 2026 7 132.00 11:04:19 00397256653TRLO1 XLON 04 June 2026 349 133.60 11:36:13 00397258262TRLO1 XLON 04 June 2026 18 133.60 11:36:13 00397258263TRLO1 XLON 04 June 2026 236 134.40 12:07:03 00397259362TRLO1 XLON 04 June 2026 1149 136.20 12:13:53 00397259625TRLO1 XLON 04 June 2026 546 135.60 12:13:53 00397259626TRLO1 XLON 04 June 2026 96 135.60 12:13:53 00397259627TRLO1 XLON 04 June 2026 65 135.40 12:14:25 00397259671TRLO1 XLON 04 June 2026 513 135.40 12:14:25 00397259672TRLO1 XLON 04 June 2026 560 134.80 12:16:52 00397259757TRLO1 XLON 04 June 2026 459 134.80 12:16:52 00397259758TRLO1 XLON 04 June 2026 596 135.60 12:35:46 00397260566TRLO1 XLON 04 June 2026 53 135.40 13:29:58 00397263162TRLO1 XLON 04 June 2026 3 135.40 13:29:58 00397263163TRLO1 XLON 04 June 2026 1049 136.20 13:53:04 00397264220TRLO1 XLON 04 June 2026 574 136.60 13:56:25 00397264337TRLO1 XLON 04 June 2026 576 136.40 13:56:29 00397264341TRLO1 XLON 04 June 2026 594 137.80 14:11:41 00397265102TRLO1 XLON 04 June 2026 166 137.80 14:35:55 00397266862TRLO1 XLON 04 June 2026 9 137.80 14:35:55 00397266863TRLO1 XLON 04 June 2026 582 138.00 14:42:22 00397267645TRLO1 XLON 04 June 2026 161 138.20 14:42:25 00397267654TRLO1 XLON 04 June 2026 58 138.20 14:42:25 00397267655TRLO1 XLON 04 June 2026 161 138.20 14:42:25 00397267656TRLO1 XLON 04 June 2026 57 138.20 14:42:25 00397267657TRLO1 XLON 04 June 2026 120 138.20 14:42:25 00397267658TRLO1 XLON 04 June 2026 557 138.20 14:42:28 00397267663TRLO1 XLON 04 June 2026 557 138.20 14:44:47 00397267808TRLO1 XLON 04 June 2026 563 138.20 14:44:48 00397267810TRLO1 XLON 04 June 2026 224 138.00 14:44:48 00397267811TRLO1 XLON 04 June 2026 338 138.00 14:44:48 00397267812TRLO1 XLON 04 June 2026 1 138.00 14:44:48 00397267813TRLO1 XLON 04 June 2026 563 138.40 14:49:04 00397268231TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 08, 2026 05:32 ET (09:32 GMT)