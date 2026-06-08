Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 08-Jun-2026 / 10:32 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 8 June 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 1 June 2026 to 5 June 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 1 June 2026 LSE 143.9240p 33,093 144.8000p 142.4000p 2 June 2026 LSE 141.2866p 30,989 146.6000p 138.6000p 3 June 2026 LSE 135.9371p 34,582 138.8000p 134.0000p 4 June 2026 LSE 136.8751p 35,567 140.0000p 132.0000p 5 June 2026 LSE 138.8713p 35,418 140.8000p 137.4000p
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 7,617,859 of its Ordinary Shares in treasury and has 297,123,717 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 297,123,717 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 01 June 2026 572 143.80 08:35:23 00396429236TRLO1 XLON 01 June 2026 341 143.80 08:35:23 00396429235TRLO1 XLON 01 June 2026 261 143.80 08:43:51 00396431749TRLO1 XLON 01 June 2026 195 143.80 08:43:51 00396431748TRLO1 XLON 01 June 2026 536 144.20 08:50:38 00396433103TRLO1 XLON 01 June 2026 19 143.60 09:05:22 00396438135TRLO1 XLON 01 June 2026 52 143.60 09:11:15 00396441237TRLO1 XLON 01 June 2026 177 143.60 09:16:07 00396443797TRLO1 XLON 01 June 2026 20 144.40 09:20:26 00396446218TRLO1 XLON 01 June 2026 971 144.40 09:20:26 00396446217TRLO1 XLON 01 June 2026 535 144.00 09:20:26 00396446219TRLO1 XLON 01 June 2026 248 143.60 09:20:26 00396446222TRLO1 XLON 01 June 2026 169 143.60 09:20:26 00396446221TRLO1 XLON 01 June 2026 118 143.60 09:20:26 00396446220TRLO1 XLON 01 June 2026 52 143.40 10:34:15 00396495368TRLO1 XLON 01 June 2026 205 144.00 10:35:11 00396496079TRLO1 XLON 01 June 2026 543 143.80 10:46:25 00396504034TRLO1 XLON 01 June 2026 1 143.40 10:54:43 00396509684TRLO1 XLON 01 June 2026 52 143.80 11:21:04 00396512129TRLO1 XLON 01 June 2026 1 143.80 11:29:25 00396512981TRLO1 XLON 01 June 2026 12 143.80 11:36:40 00396513277TRLO1 XLON 01 June 2026 576 144.40 11:49:46 00396514028TRLO1 XLON 01 June 2026 1624 144.40 11:49:46 00396514027TRLO1 XLON 01 June 2026 11 144.40 11:49:46 00396514026TRLO1 XLON 01 June 2026 314 144.40 11:49:46 00396514025TRLO1 XLON 01 June 2026 3 144.20 12:00:00 00396514471TRLO1 XLON 01 June 2026 1 144.00 12:06:50 00396514820TRLO1 XLON 01 June 2026 1 144.20 12:39:14 00396515959TRLO1 XLON 01 June 2026 52 144.20 12:50:56 00396516612TRLO1 XLON 01 June 2026 97 144.80 12:53:53 00396516760TRLO1 XLON 01 June 2026 149 144.80 12:53:53 00396516759TRLO1 XLON 01 June 2026 61 144.40 13:08:51 00396517327TRLO1 XLON 01 June 2026 4 144.40 13:08:51 00396517328TRLO1 XLON 01 June 2026 65 144.40 13:13:41 00396517496TRLO1 XLON 01 June 2026 466 144.40 13:13:41 00396517495TRLO1 XLON 01 June 2026 523 144.20 13:14:01 00396517516TRLO1 XLON 01 June 2026 195 144.60 13:14:38 00396517549TRLO1 XLON 01 June 2026 1130 144.60 14:11:09 00396520434TRLO1 XLON 01 June 2026 1370 144.60 14:11:32 00396520522TRLO1 XLON 01 June 2026 3550 144.60 14:11:51 00396520562TRLO1 XLON 01 June 2026 1198 144.60 14:11:51 00396520561TRLO1 XLON 01 June 2026 1084 144.20 14:11:55 00396520585TRLO1 XLON 01 June 2026 1093 143.60 14:12:51 00396521106TRLO1 XLON 01 June 2026 520 143.40 14:12:52 00396521109TRLO1 XLON 01 June 2026 372 143.20 14:13:56 00396521273TRLO1 XLON 01 June 2026 543 143.80 14:14:55 00396521449TRLO1 XLON 01 June 2026 555 143.80 14:20:24 00396521808TRLO1 XLON 01 June 2026 1109 143.80 14:20:24 00396521807TRLO1 XLON 01 June 2026 1674 143.60 14:20:24 00396521809TRLO1 XLON 01 June 2026 520 143.60 14:30:06 00396522682TRLO1 XLON 01 June 2026 524 143.60 14:30:15 00396522757TRLO1 XLON 01 June 2026 1075 143.80 14:39:26 00396524287TRLO1 XLON 01 June 2026 518 143.80 14:40:55 00396524483TRLO1 XLON 01 June 2026 1 143.80 14:41:01 00396524519TRLO1 XLON 01 June 2026 517 143.80 14:41:01 00396524518TRLO1 XLON 01 June 2026 529 143.80 14:48:35 00396525733TRLO1 XLON 01 June 2026 565 143.60 14:51:47 00396526389TRLO1 XLON 01 June 2026 1 143.40 15:05:05 00396527654TRLO1 XLON 01 June 2026 237 143.40 15:07:18 00396527803TRLO1 XLON 01 June 2026 864 143.40 15:07:18 00396527804TRLO1 XLON 01 June 2026 254 143.60 15:16:57 00396528720TRLO1 XLON 01 June 2026 13 143.60 15:16:57 00396528721TRLO1 XLON 01 June 2026 254 143.60 15:17:06 00396528748TRLO1 XLON 01 June 2026 269 143.60 15:17:06 00396528747TRLO1 XLON 01 June 2026 522 143.20 15:19:42 00396529090TRLO1 XLON 01 June 2026 518 143.00 15:23:06 00396529414TRLO1 XLON 01 June 2026 320 142.60 15:26:30 00396529682TRLO1 XLON 01 June 2026 16 142.60 15:26:30 00396529683TRLO1 XLON 01 June 2026 519 143.00 15:33:03 00396530474TRLO1 XLON 01 June 2026 562 142.80 15:33:04 00396530475TRLO1 XLON 01 June 2026 525 142.60 15:34:05 00396530616TRLO1 XLON 01 June 2026 529 142.40 15:48:01 00396531745TRLO1 XLON 01 June 2026 21 142.40 16:16:52 00396534496TRLO1 XLON 02 June 2026 505 144.80 08:56:04 00396660751TRLO1 XLON 02 June 2026 14 144.80 08:56:04 00396660752TRLO1 XLON 02 June 2026 200 145.80 08:56:14 00396660838TRLO1 XLON 02 June 2026 1399 146.60 08:56:26 00396660936TRLO1 XLON 02 June 2026 1089 146.20 08:56:42 00396661077TRLO1 XLON 02 June 2026 567 145.00 08:57:14 00396661334TRLO1 XLON 02 June 2026 30 144.80 09:00:35 00396662816TRLO1 XLON 02 June 2026 539 145.00 09:16:52 00396671222TRLO1 XLON 02 June 2026 553 144.40 09:20:23 00396673399TRLO1 XLON 02 June 2026 529 143.60 09:30:16 00396679667TRLO1 XLON 02 June 2026 543 143.00 10:00:42 00396702176TRLO1 XLON 02 June 2026 528 143.20 10:33:15 00396721862TRLO1 XLON 02 June 2026 528 143.20 10:43:20 00396726572TRLO1 XLON 02 June 2026 1 142.60 10:43:20 00396726573TRLO1 XLON 02 June 2026 527 142.60 12:05:35 00396736852TRLO1 XLON 02 June 2026 860 142.40 12:05:35 00396736853TRLO1 XLON 02 June 2026 860 142.40 12:05:35 00396736854TRLO1 XLON 02 June 2026 200 142.40 12:18:04 00396737286TRLO1 XLON 02 June 2026 1000 142.00 12:18:04 00396737287TRLO1 XLON 02 June 2026 1673 142.00 12:18:04 00396737288TRLO1 XLON 02 June 2026 565 141.60 12:26:22 00396737640TRLO1 XLON 02 June 2026 542 141.00 12:26:24 00396737641TRLO1 XLON 02 June 2026 566 140.80 13:01:23 00396738602TRLO1 XLON 02 June 2026 540 140.80 13:01:23 00396738603TRLO1 XLON 02 June 2026 540 140.40 13:01:23 00396738604TRLO1 XLON 02 June 2026 543 140.80 13:19:21 00396739181TRLO1 XLON 02 June 2026 1076 140.60 13:26:06 00396739424TRLO1 XLON 02 June 2026 544 140.40 13:30:58 00396739611TRLO1 XLON 02 June 2026 543 140.40 13:30:58 00396739612TRLO1 XLON 02 June 2026 544 140.40 13:30:58 00396739613TRLO1 XLON 02 June 2026 533 140.20 13:37:35 00396739827TRLO1 XLON 02 June 2026 562 139.60 13:39:03 00396739894TRLO1 XLON 02 June 2026 568 139.20 13:39:18 00396739899TRLO1 XLON 02 June 2026 566 139.40 14:08:34 00396740970TRLO1 XLON 02 June 2026 536 139.40 14:49:58 00396743915TRLO1 XLON 02 June 2026 535 139.40 14:55:48 00396744316TRLO1 XLON 02 June 2026 535 139.60 15:10:28 00396745583TRLO1 XLON 02 June 2026 534 139.60 15:10:28 00396745584TRLO1 XLON 02 June 2026 546 139.40 15:20:39 00396746333TRLO1 XLON 02 June 2026 546 139.40 15:20:39 00396746334TRLO1 XLON 02 June 2026 1087 139.20 15:21:20 00396746365TRLO1 XLON 02 June 2026 520 139.20 15:25:34 00396746667TRLO1 XLON 02 June 2026 1420 139.20 15:25:34 00396746668TRLO1 XLON 02 June 2026 1070 138.80 15:31:23 00396747124TRLO1 XLON 02 June 2026 552 138.60 15:50:41 00396748466TRLO1 XLON 02 June 2026 553 138.60 15:50:41 00396748467TRLO1 XLON 02 June 2026 552 138.60 15:50:41 00396748468TRLO1 XLON 02 June 2026 1107 139.00 16:10:43 00396749866TRLO1 XLON 02 June 2026 519 138.80 16:16:50 00396750318TRLO1 XLON 03 June 2026 520 137.40 08:13:13 00396843207TRLO1 XLON 03 June 2026 549 136.40 08:13:39 00396843357TRLO1 XLON 03 June 2026 541 136.20 08:30:25 00396848938TRLO1 XLON 03 June 2026 536 137.40 08:34:19 00396850341TRLO1 XLON 03 June 2026 552 137.40 08:40:13 00396851712TRLO1 XLON 03 June 2026 538 137.60 08:58:10 00396856038TRLO1 XLON 03 June 2026 524 138.00 09:09:52 00396859349TRLO1 XLON 03 June 2026 558 138.80 09:38:58 00396867284TRLO1 XLON 03 June 2026 557 138.60 09:41:41 00396868014TRLO1 XLON 03 June 2026 1 138.60 09:41:41 00396868015TRLO1 XLON 03 June 2026 557 138.00 09:48:20 00396869866TRLO1 XLON 03 June 2026 1 138.00 09:48:20 00396869867TRLO1 XLON 03 June 2026 565 138.00 10:17:36 00396881442TRLO1 XLON 03 June 2026 1129 137.80 10:41:18 00396890594TRLO1 XLON 03 June 2026 1111 137.40 10:48:44 00396894546TRLO1 XLON 03 June 2026 81 136.60 11:03:33 00396902074TRLO1 XLON 03 June 2026 1684 137.80 11:31:00 00396903231TRLO1 XLON 03 June 2026 560 137.40 11:40:13 00396904286TRLO1 XLON 03 June 2026 1125 136.80 12:56:23 00396907069TRLO1 XLON 03 June 2026 562 136.80 12:56:23 00396907070TRLO1 XLON 03 June 2026 562 136.80 12:56:23 00396907071TRLO1 XLON 03 June 2026 562 136.60 13:01:36 00396907239TRLO1 XLON 03 June 2026 526 136.00 13:27:23 00396907950TRLO1 XLON 03 June 2026 546 135.60 13:54:00 00396908775TRLO1 XLON 03 June 2026 548 135.60 14:20:31 00396909756TRLO1 XLON 03 June 2026 562 135.60 14:22:58 00396909827TRLO1 XLON 03 June 2026 2571 135.40 14:22:58 00396909828TRLO1 XLON 03 June 2026 1075 135.60 14:35:37 00396910476TRLO1 XLON 03 June 2026 537 135.60 14:35:37 00396910477TRLO1 XLON 03 June 2026 564 135.40 14:35:37 00396910478TRLO1 XLON 03 June 2026 567 135.40 14:43:43 00396910893TRLO1 XLON 03 June 2026 139 135.20 14:43:51 00396910918TRLO1 XLON 03 June 2026 191 135.20 14:43:51 00396910919TRLO1 XLON 03 June 2026 13 135.20 14:43:51 00396910920TRLO1 XLON 03 June 2026 2 135.20 14:43:51 00396910921TRLO1 XLON 03 June 2026 345 135.00 14:46:04 00396911104TRLO1 XLON 03 June 2026 198 135.00 14:46:04 00396911105TRLO1 XLON 03 June 2026 542 135.00 14:46:04 00396911106TRLO1 XLON 03 June 2026 1080 135.80 14:55:17 00396911759TRLO1 XLON 03 June 2026 139 135.40 14:55:42 00396911813TRLO1 XLON 03 June 2026 521 135.40 14:55:42 00396911814TRLO1 XLON 03 June 2026 382 135.40 14:55:42 00396911815TRLO1 XLON 03 June 2026 532 135.20 15:07:43 00396912708TRLO1 XLON 03 June 2026 559 134.40 15:16:58 00396913514TRLO1 XLON 03 June 2026 519 134.20 15:19:10 00396913839TRLO1 XLON 03 June 2026 543 134.20 15:19:10 00396913840TRLO1 XLON 03 June 2026 253 134.40 15:22:52 00396914223TRLO1 XLON 03 June 2026 849 134.40 15:22:52 00396914225TRLO1 XLON 03 June 2026 253 134.40 15:22:52 00396914226TRLO1 XLON 03 June 2026 535 134.20 15:35:30 00396915397TRLO1 XLON 03 June 2026 535 134.20 15:35:30 00396915398TRLO1 XLON 03 June 2026 534 134.20 15:35:30 00396915399TRLO1 XLON 03 June 2026 566 134.00 15:43:07 00396916098TRLO1 XLON 03 June 2026 566 134.00 15:43:07 00396916099TRLO1 XLON 03 June 2026 543 134.60 15:43:12 00396916208TRLO1 XLON 03 June 2026 1053 134.60 15:47:06 00396916724TRLO1 XLON 03 June 2026 102 134.80 16:02:11 00396917764TRLO1 XLON 03 June 2026 263 134.80 16:02:56 00396917817TRLO1 XLON 03 June 2026 43 135.00 16:07:03 00396918095TRLO1 XLON 03 June 2026 1098 134.80 16:07:06 00396918106TRLO1 XLON 03 June 2026 529 134.60 16:10:32 00396918380TRLO1 XLON 03 June 2026 284 134.40 16:11:21 00396918450TRLO1 XLON 04 June 2026 269 136.00 09:33:39 00397153260TRLO1 XLON 04 June 2026 1204 135.40 09:33:39 00397153261TRLO1 XLON 04 June 2026 376 135.00 09:33:39 00397153263TRLO1 XLON 04 June 2026 757 135.00 09:33:39 00397153264TRLO1 XLON 04 June 2026 123 135.40 09:33:39 00397153265TRLO1 XLON 04 June 2026 412 135.40 09:33:39 00397153266TRLO1 XLON 04 June 2026 1133 135.20 09:33:39 00397153267TRLO1 XLON 04 June 2026 570 135.00 09:33:40 00397153278TRLO1 XLON 04 June 2026 556 134.80 09:33:40 00397153279TRLO1 XLON 04 June 2026 558 134.20 09:39:26 00397159844TRLO1 XLON 04 June 2026 558 134.20 09:39:26 00397159845TRLO1 XLON 04 June 2026 583 134.00 09:40:58 00397161705TRLO1 XLON 04 June 2026 287 134.00 09:49:43 00397172566TRLO1 XLON 04 June 2026 264 134.00 09:49:43 00397172567TRLO1 XLON 04 June 2026 588 133.20 09:54:34 00397178176TRLO1 XLON 04 June 2026 306 132.60 09:54:34 00397178177TRLO1 XLON 04 June 2026 86 132.60 09:54:34 00397178178TRLO1 XLON 04 June 2026 56 132.60 11:00:52 00397256539TRLO1 XLON 04 June 2026 452 132.60 11:04:09 00397256644TRLO1 XLON 04 June 2026 45 132.60 11:04:09 00397256645TRLO1 XLON 04 June 2026 56 132.60 11:04:09 00397256646TRLO1 XLON 04 June 2026 555 132.40 11:04:09 00397256647TRLO1 XLON 04 June 2026 95 132.00 11:04:19 00397256652TRLO1 XLON 04 June 2026 7 132.00 11:04:19 00397256653TRLO1 XLON 04 June 2026 349 133.60 11:36:13 00397258262TRLO1 XLON 04 June 2026 18 133.60 11:36:13 00397258263TRLO1 XLON 04 June 2026 236 134.40 12:07:03 00397259362TRLO1 XLON 04 June 2026 1149 136.20 12:13:53 00397259625TRLO1 XLON 04 June 2026 546 135.60 12:13:53 00397259626TRLO1 XLON 04 June 2026 96 135.60 12:13:53 00397259627TRLO1 XLON 04 June 2026 65 135.40 12:14:25 00397259671TRLO1 XLON 04 June 2026 513 135.40 12:14:25 00397259672TRLO1 XLON 04 June 2026 560 134.80 12:16:52 00397259757TRLO1 XLON 04 June 2026 459 134.80 12:16:52 00397259758TRLO1 XLON 04 June 2026 596 135.60 12:35:46 00397260566TRLO1 XLON 04 June 2026 53 135.40 13:29:58 00397263162TRLO1 XLON 04 June 2026 3 135.40 13:29:58 00397263163TRLO1 XLON 04 June 2026 1049 136.20 13:53:04 00397264220TRLO1 XLON 04 June 2026 574 136.60 13:56:25 00397264337TRLO1 XLON 04 June 2026 576 136.40 13:56:29 00397264341TRLO1 XLON 04 June 2026 594 137.80 14:11:41 00397265102TRLO1 XLON 04 June 2026 166 137.80 14:35:55 00397266862TRLO1 XLON 04 June 2026 9 137.80 14:35:55 00397266863TRLO1 XLON 04 June 2026 582 138.00 14:42:22 00397267645TRLO1 XLON 04 June 2026 161 138.20 14:42:25 00397267654TRLO1 XLON 04 June 2026 58 138.20 14:42:25 00397267655TRLO1 XLON 04 June 2026 161 138.20 14:42:25 00397267656TRLO1 XLON 04 June 2026 57 138.20 14:42:25 00397267657TRLO1 XLON 04 June 2026 120 138.20 14:42:25 00397267658TRLO1 XLON 04 June 2026 557 138.20 14:42:28 00397267663TRLO1 XLON 04 June 2026 557 138.20 14:44:47 00397267808TRLO1 XLON 04 June 2026 563 138.20 14:44:48 00397267810TRLO1 XLON 04 June 2026 224 138.00 14:44:48 00397267811TRLO1 XLON 04 June 2026 338 138.00 14:44:48 00397267812TRLO1 XLON 04 June 2026 1 138.00 14:44:48 00397267813TRLO1 XLON 04 June 2026 563 138.40 14:49:04 00397268231TRLO1 XLON 04 June 2026 281 139.20 15:01:23 00397269357TRLO1 XLON 04 June 2026 279 139.20 15:01:23 00397269358TRLO1 XLON 04 June 2026 1141 138.80 15:04:34 00397269604TRLO1 XLON 04 June 2026 175 139.80 15:16:44 00397270772TRLO1 XLON 04 June 2026 984 140.00 15:16:44 00397270773TRLO1 XLON 04 June 2026 1106 139.40 15:16:44 00397270774TRLO1 XLON 04 June 2026 582 139.00 15:17:13 00397270806TRLO1 XLON 04 June 2026 600 139.00 15:17:15 00397270809TRLO1 XLON 04 June 2026 591 138.00 15:30:05 00397271875TRLO1 XLON 04 June 2026 566 137.80 15:42:43 00397273147TRLO1 XLON 04 June 2026 557 137.60 15:49:03 00397273632TRLO1 XLON 04 June 2026 1426 138.00 15:49:03 00397273633TRLO1 XLON 04 June 2026 1000 138.00 15:49:03 00397273634TRLO1 XLON 04 June 2026 597 138.60 15:59:25 00397274324TRLO1 XLON 04 June 2026 1179 138.60 16:01:39 00397274543TRLO1 XLON 04 June 2026 587 138.40 16:05:01 00397274781TRLO1 XLON 04 June 2026 28 138.60 16:08:08 00397274990TRLO1 XLON 04 June 2026 24 139.20 16:14:50 00397275338TRLO1 XLON 04 June 2026 25 139.20 16:14:50 00397275339TRLO1 XLON 04 June 2026 112 139.60 16:15:17 00397275376TRLO1 XLON 04 June 2026 653 139.60 16:15:17 00397275377TRLO1 XLON 04 June 2026 9 139.60 16:18:37 00397275683TRLO1 XLON 04 June 2026 159 139.60 16:18:37 00397275684TRLO1 XLON 04 June 2026 326 139.60 16:18:37 00397275685TRLO1 XLON 04 June 2026 502 139.60 16:18:37 00397275686TRLO1 XLON 04 June 2026 31 139.60 16:18:37 00397275687TRLO1 XLON 04 June 2026 598 139.40 16:18:37 00397275688TRLO1 XLON 05 June 2026 561 138.80 08:49:32 00397374261TRLO1 XLON 05 June 2026 569 139.00 08:57:17 00397378208TRLO1 XLON 05 June 2026 18 138.40 09:05:51 00397382517TRLO1 XLON 05 June 2026 568 139.20 09:14:14 00397386730TRLO1 XLON 05 June 2026 562 139.20 09:20:39 00397389583TRLO1 XLON 05 June 2026 277 139.20 09:50:05 00397406285TRLO1 XLON 05 June 2026 7 139.20 09:50:05 00397406286TRLO1 XLON 05 June 2026 6 139.20 09:50:05 00397406287TRLO1 XLON 05 June 2026 6 139.20 09:50:05 00397406288TRLO1 XLON 05 June 2026 8 139.20 09:50:05 00397406289TRLO1 XLON 05 June 2026 670 140.00 10:13:05 00397419324TRLO1 XLON 05 June 2026 44 139.60 10:13:06 00397419377TRLO1 XLON 05 June 2026 1129 140.60 10:13:23 00397419922TRLO1 XLON 05 June 2026 591 140.20 10:29:54 00397431160TRLO1 XLON 05 June 2026 74 140.20 10:38:37 00397438796TRLO1 XLON 05 June 2026 496 140.20 10:38:37 00397438797TRLO1 XLON 05 June 2026 1119 139.80 10:44:46 00397444031TRLO1 XLON 05 June 2026 691 140.80 12:06:55 00397456365TRLO1 XLON 05 June 2026 397 140.80 12:06:55 00397456366TRLO1 XLON 05 June 2026 587 140.40 12:19:25 00397456683TRLO1 XLON 05 June 2026 551 140.20 12:24:18 00397456855TRLO1 XLON 05 June 2026 42 140.00 12:24:24 00397456867TRLO1 XLON 05 June 2026 16 140.00 12:24:24 00397456868TRLO1 XLON 05 June 2026 592 140.60 12:24:35 00397456873TRLO1 XLON 05 June 2026 563 140.40 12:54:39 00397457911TRLO1 XLON 05 June 2026 563 140.40 12:54:39 00397457912TRLO1 XLON 05 June 2026 603 140.00 12:57:39 00397458009TRLO1 XLON 05 June 2026 564 140.00 12:59:05 00397458081TRLO1 XLON 05 June 2026 578 139.60 13:24:25 00397458863TRLO1 XLON 05 June 2026 571 139.20 13:28:40 00397458970TRLO1 XLON 05 June 2026 567 138.60 13:36:20 00397459547TRLO1 XLON 05 June 2026 572 138.00 13:58:51 00397460457TRLO1 XLON 05 June 2026 571 138.00 13:58:51 00397460458TRLO1 XLON 05 June 2026 571 138.00 13:58:51 00397460459TRLO1 XLON 05 June 2026 4 138.00 14:00:16 00397460535TRLO1 XLON 05 June 2026 563 138.00 14:00:16 00397460536TRLO1 XLON 05 June 2026 484 138.00 14:00:16 00397460537TRLO1 XLON 05 June 2026 82 138.00 14:00:16 00397460538TRLO1 XLON 05 June 2026 1190 138.80 14:35:49 00397462457TRLO1 XLON 05 June 2026 35 138.60 14:36:20 00397462487TRLO1 XLON 05 June 2026 35 138.60 14:36:20 00397462488TRLO1 XLON 05 June 2026 525 138.60 14:36:20 00397462489TRLO1 XLON 05 June 2026 565 138.40 14:41:46 00397462883TRLO1 XLON 05 June 2026 565 138.40 14:41:46 00397462884TRLO1 XLON 05 June 2026 562 138.40 14:50:18 00397463623TRLO1 XLON 05 June 2026 576 138.60 14:54:55 00397464022TRLO1 XLON 05 June 2026 500 138.80 14:56:37 00397464113TRLO1 XLON 05 June 2026 208 138.80 14:56:37 00397464114TRLO1 XLON 05 June 2026 557 138.20 15:00:13 00397464329TRLO1 XLON 05 June 2026 556 138.20 15:00:13 00397464330TRLO1 XLON 05 June 2026 381 138.20 15:00:13 00397464331TRLO1 XLON 05 June 2026 175 138.20 15:00:13 00397464332TRLO1 XLON 05 June 2026 572 138.20 15:04:19 00397464663TRLO1 XLON 05 June 2026 554 138.20 15:19:03 00397465603TRLO1 XLON 05 June 2026 576 138.20 15:22:35 00397465836TRLO1 XLON 05 June 2026 574 137.80 15:31:27 00397466452TRLO1 XLON 05 June 2026 575 137.80 15:31:27 00397466453TRLO1 XLON 05 June 2026 932 137.80 15:31:29 00397466454TRLO1 XLON 05 June 2026 1674 138.60 15:40:12 00397467043TRLO1 XLON 05 June 2026 958 138.60 15:40:12 00397467044TRLO1 XLON 05 June 2026 119 138.20 15:49:55 00397467924TRLO1 XLON 05 June 2026 455 138.20 15:49:55 00397467925TRLO1 XLON 05 June 2026 83 138.00 16:05:21 00397468673TRLO1 XLON 05 June 2026 513 138.00 16:05:21 00397468674TRLO1 XLON 05 June 2026 596 138.00 16:05:21 00397468675TRLO1 XLON 05 June 2026 588 138.00 16:06:09 00397468739TRLO1 XLON 05 June 2026 1201 138.20 16:06:09 00397468740TRLO1 XLON 05 June 2026 527 138.20 16:06:09 00397468741TRLO1 XLON 05 June 2026 584 137.80 16:10:24 00397469161TRLO1 XLON 05 June 2026 317 137.40 16:10:40 00397469176TRLO1 XLON 05 June 2026 568 137.80 16:15:58 00397469716TRLO1 XLON 05 June 2026 443 138.20 16:19:05 00397470171TRLO1 XLON 05 June 2026 142 138.20 16:19:05 00397470172TRLO1 XLON
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 430568 EQS News ID: 2341474 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls2.ssx?fn=show_t_gif&application_id=2341474&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2026 05:32 ET (09:32 GMT)