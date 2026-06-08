Shell: Startet über der 38-Euro-Marke die nächste große Welle?

Die Öl-Bullen kehren zurück!

Rückblick

Nach einer starken Rallye, die die Aktie von ca. 30 Euro bis auf ein markantes Hoch bei 41.50 Euro geführt hat, ging der Titel in eine mehrwöchige Korrekturphase über. Der Kurs hat in den letzten Handelstagen die Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen. Das ist charttechnisch das erste starke Signal, dass die Korrekturphase beendet sein könnte.

SHELL PLC-Aktie: Chart vom 08.06.2026, Kürzel: SHELL Kurs: 37.68 EUR, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Bei rund 38 Euro hat sich ein horizontaler Widerstand formatiert. Das Szenario wird endgültig aktiviert, wenn die Aktie nachhaltig per Tageschlusskurs über diesen ausbricht. Damit könnten sich die Bullen auf den Weg in Richtung des alten Allzeithochs machen.

Mögliches bärisches Szenario

Die blau gestrichelte Linie knapp unter der 37-Euro-Marke markiert das jüngste Zwischentief. Für Trader ist dies eine klassische Unterstützungszone, an der ein Stop-Loss platziert werden könnte, um das Risiko zu begrenzen.

Meinung

Als Energieriese hängt Shell stark am globalen Ölpreis und den Raffineriemargen. Die jüngsten Stabilisierungen am Energiemarkt stützen die Aktie fundamental. Shell glänzt weiterhin mit massiven Aktienrückkaufprogrammen und einer soliden Dividendenpolitik. Das zieht institutionelle Investoren an und bietet dem Kurs nach unten hin oft eine gewisse Sicherheitsmarge. Ein nachhaltiger Sprung über die 38-Euro-Marke könnte nun die nächste große Welle einleiten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 240.96 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 142.00 Mio. EUR

Meine Meinung zu Shell PLC ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 08.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in SHELL hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.