© Foto: Sascha Lotz - picture alliance/dpaNeue Studiendaten zu Retatrutid treiben die Eli-Lilly-Aktie auf neue Höhen. Das Mittel sorgt nicht nur für deutlichen Gewichtsverlust.Die Aktie von Eli Lilly hat ihre Rekordrallye fortgesetzt, wie das WSJ berichtet. Im vorbörslichen Handel legte das Papier knapp 3 Prozent zu (Stand 13:15 Uhr MESZ). Auslöser waren neue Daten zu dem experimentellen Adipositas-Medikament Retatrutid, die auf einer Konferenz der American Diabetes Association in New Orleans vorgestellt wurden. Neue Studiendaten überzeugen Anleger Der Pharmakonzern aus dem US-Bundesstaat Indiana meldete positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit Retatrutid. Das Medikament zielt auf mehrere Hormone ab, die bei Übergewicht und …
Enthaltene Werte: US5324571083Den vollständigen Artikel lesen
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