Die Advanced Occupancy Classification (AOC) von Aptiv sorgt für mehr Sicherheit, eine einfachere Konstruktion und bis zu 40 niedrigere Systemkosten

Aptiv PLC (NYSE: APTV), ein weltweit tätiges Industrieunternehmen, gab heute die Einführung seines Advanced Occupancy Classification (AOC)-Systems bekannt, der branchenweit ersten Lösung zur Insassenerkennung, die vollständig auf einer Kamera im Fahrzeuginnenraum basiert. Das System vereinfacht die Fahrzeugarchitektur, indem es herkömmliche, in die Sitze integrierte Hardware überflüssig macht und gleichzeitig eine Kabinenintelligenz der nächsten Generation ermöglicht.

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Aptiv's Advanced Occupancy Classification (AOC) replaces traditional in-seat hardware with a vision-based software solution-reducing both system complexity and cost.

Aufbauend auf mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung von Aptiv als Marktführer im Bereich der Insassenerkennung ist AOC eine fortschrittliche Softwarelösung, die künstliche Intelligenz (KI) und Computer Vision nutzt, um Insassen anhand von Parametern wie Größe, Gewicht und Körperhaltung präzise zu klassifizieren. Dies ermöglicht optimierte Entscheidungen hinsichtlich der Airbag-Auslösung und senkt gleichzeitig die Komplexität des Systems sowie die Kosten für die Automobilhersteller erheblich.

"Die Advanced Occupancy Classification von Aptiv stellt einen strategischen Sprung nach vorn bei der Innovation im Innenraum dar", sagte Matthew Cole, Senior Vice President für Sensoren und Computertechnik bei Aptiv. "Mit der Umstellung auf eine reine Kamera-Architektur sind wir Vorreiter einer neuen Generation intelligenter, softwaredefinierter Sicherheitsfunktionen, die durch einen einzigen Sensor ermöglicht werden. AOC bietet Automobilherstellern eine intelligentere und skalierbarere Grundlage für die Zukunft des Fahrerlebnisses im Fahrzeuginnenraum und liefert dabei die bewährte Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die sie von Aptiv erwarten."

Im Gegensatz zu herkömmlichen, auf Druckmessung basierenden Insassenerkennungssystemen kann AOC mit den meisten vorhandenen Innenraumkameras in Fahrzeugen zusammenarbeiten, um Erwachsene, Kinder, Säuglinge in Kindersitzen und leblose Objekte präzise zu unterscheiden und dabei auch Körperhaltung, Größe, Sitzposition und Ausrichtung zu erkennen. Dadurch kann das Airbagsystem die Auslösung unterdrücken oder die Aufblaskraft und den Zeitpunkt individuell anpassen, um das Verletzungsrisiko zu verringern was besonders für Kinder, kleinere Insassen oder Passagiere in ungünstiger Sitzposition wichtig ist.

Advanced Occupancy Classification erreichte bei allen behördlichen Tests eine Genauigkeit von 100 %, darunter auch bei Tests zur Bewertung, wie Fahrzeuge Insassen bei Frontalaufprallen gemäß der Vorschrift FMVSS 208 schützen müssen, und unterstützt damit die Einhaltung globaler Sicherheitsvorschriften und -anforderungen.

Eine Plattform für intelligente Kabinenlösungen zu geringeren Kosten

Durch den Wegfall der Airbag-Komponenten im Sitz vereinfacht AOC die Systemarchitektur erheblich. Eine einzige Innenraumkamera ersetzt mehrere Sensoren und Kabel, wodurch die Materialkosten um bis zu 40 gesenkt werden, während gleichzeitig der Montageaufwand reduziert und die Skalierbarkeit über verschiedene Fahrzeugplattformen hinweg verbessert wird.

Die vereinfachte Architektur bietet Automobilherstellern zudem mehr Flexibilität und ermöglicht schlankere Sitzprofile sowie eine einfachere Integration von Komfortfunktionen wie Heizung, Kühlung und Massage, ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen.

OEMs können dieselbe Innenraumkamera zudem nutzen, um mehr als 15 weitere Sicherheits- und Komfortfunktionen bereitzustellen, darunter die Überwachung des Sicherheitsgurtstatus, die Überwachung der Fahreraufmerksamkeit, Gestenerkennung, Körperhaltungsanalyse und die Erkennung, ob die Hände am Lenkrad liegen, sowie weitere Funktionen.

Die Funktionen von Aptiv im Bereich maschinelles Lernen und Logikfusion integrieren Daten von mehreren Sensoren, KI-Modellen und wichtigen Fahrzeugdaten, um eine äußerst stabile und robuste Insassenklassifizierung zu gewährleisten, während das per Over-the-Air aktualisierbare System den Erstausrüstern eine zukunftssichere Lösung bietet, die sich an die sich weiterentwickelnden Sicherheitsvorschriften anpasst. Dies senkt die Kosten für Neukonstruktionen, verlängert die Lebensdauer der Hardware und ermöglicht im Laufe der Zeit die Einführung neuer Funktionen, ohne dass zusätzliche Sensoren erforderlich sind oder die Komplexität der Integration zunimmt.

Die Advanced Occupancy Classification unterstreicht das Engagement von Aptiv für kontinuierliche Innovation und unterstützt Kunden dabei, sicherere, intelligentere und kosteneffizientere Fahrzeuge auf den Markt zu bringen.

AOC wird im Rahmen einer Live-Fahrzeugvorführung am Stand 20 der InCabin USA präsentiert, die vom 9. bis 11. Juni 2026 im Huntington Place in Detroit stattfindet. Neben AOC werden auf der Messe weitere Funktionen von Aptiv zur Fahrer- und Kabinenüberwachung, die Cockpit Sound Suite, das Android Automotive Framework und vieles mehr vorgestellt.

Weitere Informationen finden Sie auf der AOC-Website von Aptiv.

Über Aptiv

Aptiv PLC (NYSE: APTV) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Industrietechnologie, das fortschrittliche Lösungen anbietet, auf die sich die Menschen in entscheidenden Momenten verlassen können in den Bereichen Automobil, Nutzfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Telekommunikation und Datenkommunikation sowie in weiteren diversifizierten industriellen Endmärkten. Unser breit gefächertes Portfolio ermöglicht es Geräten und Systemen, zu erfassen, zu denken, zu handeln und ihre Leistung kontinuierlich zu optimieren. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Innovation bietet Aptiv seinen Kunden weltweit globale Reichweite und eine robuste, lokal verankerte Wertschöpfungskette. Erfahren Sie mehr unter Aptiv.com.

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Aptiv Corporate Communications

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