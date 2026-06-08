Die Deutsche Telekom gehört weiterhin zu den stabilsten Werten im DAX. Während viele Technologie- und Wachstumswerte zuletzt deutlich stärkeren Schwankungen ausgesetzt waren, konnte sich die Aktie vergleichsweise robust entwickeln. Gleichzeitig richten Anleger ihren Blick zunehmend auf neue Wachstumstreiber rund um Künstliche Intelligenz und den Ausbau digitaler Infrastruktur. Deutsche Telekom setzt auf KI und digitale Infrastruktur Bei der Deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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