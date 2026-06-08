Shell Recharge hat in den letzten Wochen und Monaten 16 neue Standorte mit Schnellladesäulen in Baden-Württemberg eröffnet. Diese wurden an Shell-Tankstellen sowie auf Parkplätzen von Rewe und Penny eröffnet. Der größte neue Standort aber ist vor der Firmenzentrale von SAP in Walldorf entstanden. Dass Shell seine Ladestationen an den eigenen Tankstellen eröffnet ist nichts besonderes. Und auch an Schnelllader auf den Parkplätzen von Rewe und Penny ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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