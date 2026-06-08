Die Aktie der Elmos zählt in diesem Jahr zu den stärksten Werten im deutschen Technologiesektor. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund +74% zugelegt. Zuletzt geriet die Elmos-Aktie jedoch im Zuge der allgemeinen Schwäche im Halbleitersektor unter Druck. Am Montag verliert sie aktuell -1,7% und notiert bei 174,60 €. Für Anleger stellt sich damit die Frage: Handelt es sich lediglich um eine gesunde Konsolidierung oder ist Vorsicht angebracht? Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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