Aktionäre von Marvell Technology-Aktie benötigen dieser Tage starke Nerven. Nachdem der Tech-Titel am vergangenen Freitag einen heftigen Kurseinbruch von -16% erlebt hat, ist er zum Wochenauftakt mit einem Kursplus von +8% die Nummer 1 im Nasdaq 100. Was steckt hinter dem Ab und Auf der Marvell Technology-Aktie und ist sie immer noch einen Kauf wert? Aufnahme in den S&P 500 Haupttreiber für den heutigen Kursanstieg der Marvell Technology-Aktie ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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