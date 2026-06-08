Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
VGG4S09E1210 Jade Road Investments Ltd. 08.06.2026 VGG4S09E1392 Jade Road Investments Ltd. 09.06.2026 Tausch 10:1
US67623L3078 Offerpad Solutions Inc. 08.06.2026 US67623L5057 Offerpad Solutions Inc. 09.06.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
VGG4S09E1210 Jade Road Investments Ltd. 08.06.2026 VGG4S09E1392 Jade Road Investments Ltd. 09.06.2026 Tausch 10:1
US67623L3078 Offerpad Solutions Inc. 08.06.2026 US67623L5057 Offerpad Solutions Inc. 09.06.2026 Tausch 10:1
© 2026 Xetra Newsboard