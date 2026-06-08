Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
01/06/2026
FR0014000MR3
10 000
61.8278
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
01/06/2026
FR0014000MR3
30 000
61.9260
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
02/06/2026
FR0014000MR3
30 000
61.7085
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
02/06/2026
FR0014000MR3
10 000
61.6533
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
03/06/2026
FR0014000MR3
30 046
61.5360
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
03/06/2026
FR0014000MR3
9 954
61.5568
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
04/06/2026
FR0014000MR3
10 000
63.7220
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
04/06/2026
FR0014000MR3
30 000
63.6319
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
05/06/2026
FR0014000MR3
25 000
65.5642
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
05/06/2026
FR0014000MR3
5 000
65.5288
CEUX
TOTAL
190 000
62.7285
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260608754698/en/
Contacts:
Eurofins